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竹縣芎林5村部分地區27日停水 請用戶提早儲水備用

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣芎林鄉5個村部分地區，6/27因機電工程將有620戶受影響，請用戶留意並提早儲水備用。記者吳傑沐／攝影
新竹縣芎林鄉5個村部分地區，6/27因機電工程將有620戶受影響，請用戶留意並提早儲水備用。記者吳傑沐／攝影

台灣自來水公司辦理新竹縣芎林鄉石潭村5、6鄰（下別莊）供水機電工程，預計6月27日上午9點至下午5點止，共計8小時停水施工（含恢復供水時程），影響芎林鄉5個村部分地區，停水戶數620戶，請用戶留意並提早儲水備用。

台水公司三區處表示，該機電工程如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理；停水區域主要芎林鄉五龍村、永興村、石潭村、秀湖村、華龍村，停水戶數620戶。

請上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

停水 水公司

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