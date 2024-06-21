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台積電等企業該負責蓋宿舍？ 民代認為社宅責任不可少

聯合報／ 記者巫鴻瑋吳傑沐／新竹即時報導
新竹房價飆漲快速，引發討論企業是否該為員工蓋宿舍。記者巫鴻瑋／攝影
新竹房價飆漲快速，引發討論企業是否該為員工蓋宿舍。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德總統日前表態希望企業界應幫員工蓋宿舍，引發各界討論，新竹尤其受關注，因竹科所在地房價暴漲，「台積電效應」持續發威，不少民代認為科技企業本該負起照顧員工的企業責任，不過也強調政府蓋社宅的責任必不可少。

新竹市議員廖子齊認為，企業負起責任提供一定比例的宿舍是可行的方向，就像過去幾年興起由企業主動扛起照顧員工嬰幼兒托育的責任，目前看起來成效也不錯，確實也讓員工更敢生孩子。

她認為，科學園區的廠商應該都要設置幼托，換方向來說為員工提供宿舍也是企業責任，園區廠商在創造經濟產值時，也會顯現或製造出一些問題，都是要透過廠商來去積極改善處理的。

本身就為竹科工程師出身的新竹市議員劉崇顯表示，包含新竹在內各科學園區所座落的城市，物價水準確實相較於其他區域來得高，不過與其政府單純用社會責任來單方面要求企業解決居住問題，不如由政府提供企業節稅獎勵。

他說，若政府能提供節稅獎勵措施，透過訂定與符合要件讓有興建托嬰、幼兒園、員工住宅的企業獲得租稅獎勵，不僅解決園區從業人員的相關需求，政府也可以將更多基礎建設的資源挹注到其他地區，達成三贏的局面。

市議員劉彥伶認為，雖然不少竹科企業都有設讓新進員工應急用的短期宿舍，但數量明顯不夠，也無法滿足員工需求，或提供所有有需要的員工，如果政府不能要求企業蓋宿舍，那地方政府就應該好好做好社會住宅的責任、推動社宅興建，例如新竹市政府參與的中雅安居、孟竹都更案，市府都仍有更多努力空間。

曾任新竹縣議員的寶山鄉長邱振瑋表示，房價飆漲與竹科擴建、台積電設廠「有一定的程度上的關係」，因為台積電不管到了嘉義、高雄、台中，或是新竹，甚至在日本熊本，都在台積電效應發威下推升了當地房價。

他批評，這種情況使得原本在地居民，特別是年輕人，難以負擔房屋租金或購買房屋。為了達到居住正義，政府應該要有一個因應作為並且積極應對研擬社會住宅和青年住宅建設計畫來因應房價飆漲之後年輕人買不起房的現況。

他建議，未來科學園區應該要考慮規畫10%的用地用於住宅區，徵收後作為未來竹科從業人員的社會住宅，進而抑制周邊房價的飆漲。

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