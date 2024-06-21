新竹棒球場LINE截圖造假？ 竹市府：扭曲事實

新竹棒球場土壤到底有沒有送美國檢測？綠營議員前天舉行記者會指控市府「從頭到尾都沒有送」，市府公布的LINE公務群組對話，也被市議員劉崇顯質疑有改圖的跡象，破綻百出、人數對不上，市府昨天駁斥改圖說法，反指劉崇顯在扭曲事實。

綠營議員記者會、市政府前天各自公布LINE截圖，棒球場土壤到底有沒有送美國檢測各說各話，昨天餘波盪漾，市政府回應劉崇顯的質疑，指出LINE群組對話截圖，群組人數顯示23人，已讀人數也是23人，6月14日傍晚前共有24人，當天傍晚因為有人員退出群組，剩餘23人相當合理，所有對話皆為真實紀錄，市府已保全相關證據，呼籲議員不要再刻意曲解、扭曲事實造成誤會。

不過根據劉崇顯分析，市府公務Line群組一共有23人，理論上正常情況最多已讀人數是總人數減1人，即22人，但市府公布的截圖卻出現23人，讓他忍不住質疑「群組總共就23人，哪來其他23人已讀你訊息」，「是把大家都當成笨蛋嗎」？

劉崇顯要求市長高虹安若要證明自己沒有說謊，就應該直接把去年5月土樣的檢測數據拿出來比對，但是如果拿不出來就是說謊，除了高虹安應向市民致歉，市府工務處長陳明錚也該負起責任下台，同時高虹安需向市民承諾，明年下半球季開打職棒。

市府指出，去年5月的棒球場土樣檢測數據，市府已一再強調，無論是5月或7月的土壤採樣都確確實實送至美國專業實驗室完成檢測，陳明錚也「親眼」查閱過檢測紀錄，更無論是在議會答詢、或是前天出面說明，都已清楚表達。