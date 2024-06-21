聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹棒球場LINE截圖造假？ 竹市府：扭曲事實

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹市府指出，棒球場土樣檢測數據，無論是5月或7月的土壤採樣都確確實實送至美國專業實驗室完成檢測。圖／新竹政府提供
新竹市府指出，棒球場土樣檢測數據，無論是5月或7月的土壤採樣都確確實實送至美國專業實驗室完成檢測。圖／新竹政府提供

新竹棒球場土壤到底有沒有送美國檢測？綠營議員前天舉行記者會指控市府「從頭到尾都沒有送」，市府公布的LINE公務群組對話，也被市議員劉崇顯質疑有改圖的跡象，破綻百出、人數對不上，市府昨天駁斥改圖說法，反指劉崇顯在扭曲事實。

綠營議員記者會、市政府前天各自公布LINE截圖，棒球場土壤到底有沒有送美國檢測各說各話，昨天餘波盪漾，市政府回應劉崇顯的質疑，指出LINE群組對話截圖，群組人數顯示23人，已讀人數也是23人，6月14日傍晚前共有24人，當天傍晚因為有人員退出群組，剩餘23人相當合理，所有對話皆為真實紀錄，市府已保全相關證據，呼籲議員不要再刻意曲解、扭曲事實造成誤會。

不過根據劉崇顯分析，市府公務Line群組一共有23人，理論上正常情況最多已讀人數是總人數減1人，即22人，但市府公布的截圖卻出現23人，讓他忍不住質疑「群組總共就23人，哪來其他23人已讀你訊息」，「是把大家都當成笨蛋嗎」？

劉崇顯要求市長高虹安若要證明自己沒有說謊，就應該直接把去年5月土樣的檢測數據拿出來比對，但是如果拿不出來就是說謊，除了高虹安應向市民致歉，市府工務處長陳明錚也該負起責任下台，同時高虹安需向市民承諾，明年下半球季開打職棒。

市府指出，去年5月的棒球場土樣檢測數據，市府已一再強調，無論是5月或7月的土壤採樣都確確實實送至美國專業實驗室完成檢測，陳明錚也「親眼」查閱過檢測紀錄，更無論是在議會答詢、或是前天出面說明，都已清楚表達。

美國 議員 高虹安

延伸閱讀

反濫權竹市街頭宣講 9席綠議員全出動籲護民主

LINE原創市集10周年 買創作名人堂貼圖抽iPhone 15 Pro

綠議員爆料新竹棒球場去年5月採土未送美 市府說話了

綠議員出示對話截圖 證實新竹棒球場去年5月採土未送美國

相關新聞

大新竹房價飆漲 社宅迄今掛零

新竹房價指數4年內暴增82.6%，但社宅仍「掛零」。國家住都中心在各縣市興建社宅，新竹市首座「中雅安居」還在施工且進度落...

新竹房價飆漲 學者、民代建言：企業應提供宿舍

新竹房價飆漲卻盼不到社宅是全台縮影，這裡有台積電等科技業設廠，員工高收入間接推高房價和租金，恐讓非科技業青年受害，學者警...

竹市補貼1年6千 租房族：杯水車薪

新竹租金隨著房價節節攀升，漲幅讓人吃不消，許多非竹科的年輕上班族月薪僅3、4萬元，難以負擔動輒萬元租金，又盼不到社宅完工...

桃園改善通學廊道 再拚62校

桃園市政府推動通學廊道改善計畫，斥資470萬元完成第37校桃園區大業國小，大幅提升安全性，市府將持續爭取中央經費，目標2...

新竹棒球場LINE截圖造假？ 竹市府：扭曲事實

新竹棒球場土壤到底有沒有送美國檢測？綠營議員前天舉行記者會指控市府「從頭到尾都沒有送」，市府公布的LINE公務群組對話，...

鍾東錦率團赴韓考察 台、韓兩地鐵道自行車簽定互惠MOU

苗栗縣長鍾東錦率團赴韓國考察，今天在他和韓國春川市政府代表見證下，苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇與韓國「江村鐵道公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。