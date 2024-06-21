桃園改善通學廊道 再拚62校

桃園市政府推動通學廊道改善計畫，斥資470萬元完成第37校桃園區大業國小，大幅提升安全性，市府將持續爭取中央經費，目標2年改善99所學校的通學廊道，另，新竹縣竹北市公所為解決三民路一帶的舊市區停車問題，計畫5億元將豆子埔公園改建為地下停車場，預計2026年完工。

桃園大業國小在大業路一段及民光東路口，車輛往來頻繁，原有人行道因無舒適等候空間及臨停空間，易造成交通堵塞，也可能因路口轉角處的死角空間，影響學童安全，市府新近完成改善，工程經費約470萬元。

市長張善政說，大業國小通學廊道雖僅改善60公尺，但團隊考量民眾使用需求做了許多工程，包括路口轉角處行穿線退縮、設置無障礙斜坡道、規畫避車彎、公車智慧站牌並設置候車亭，對停等車輛、行人、搭乘大眾運輸工具的市民都提供安全舒適的空間。

桃園全市國中小學校共270所，市府目前規畫改善99校的通學廊道，市府養工處表示，改善工程將於今年、明年陸續向中央爭取補助經費，市府也會自行編列預算。

另，竹北三民路一帶的舊市區汽車停車一位難求，市公所決定將豆子埔公園改建為地下停車場，預計耗資5億元興建，地面維持公園使用，地下規畫168格停車位，中央已核定補助1.2億元經費，目前準備進入都市設計審議階段，通過後辦理工程發包作業，最快今年底就會動工，2026年完工啟用。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市遷入人口遽升，停車需求大幅增加，舊市區因停車位飽和，造成停車亂象，公所為解決問題，特選在已有42年歷史的豆子埔公園興建地下停車場，地面的公園也會同步改建煥然一新。