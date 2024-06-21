新竹房價飆漲 學者、民代建言：企業應提供宿舍

新竹房價飆漲卻盼不到社宅是全台縮影，這裡有台積電等科技業設廠，員工高收入間接推高房價和租金，恐讓非科技業青年受害，學者警告，房價繼續飆漲將不利產業發展，且企業應負起部分社宅責任。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，台積電、聯發科等企業本就應負起員工的居住責任；他說，高房價是多重因素造成，但政府及企業的角色更關鍵，不能只顧發展產業，而不顧房價高漲帶來的後果，當科技業工程師都買不起房時，可能會促使更多人不幹實業，專門炒房。

張金鶚警告，若政府再不出手抑制房價，「高房價將反噬產業發展，造成產業停滯」，因為這些科技人才都還沒賺到錢，就被迫借貸買房，當人人都有預期心理搶房時，只會讓房價往上堆疊，科技人才賺的錢全押在房地產上，如何能繼續有資本投資，促使產業正常成長？

「企業確實應該提供員工宿舍。」張金鶚說，企業應讓未買房的員工有宿舍住，讓員工專心工作，否則科技人才恐慌性搶房造成房價漲，其他產業的人也會受害。

竹市議員廖子齊認同企業應提供員工宿舍，也是企業責任的一環，就像過去幾年興起由企業主動扛起照顧員工嬰幼兒托育責任，成效也愈來愈好，讓員工更敢生孩子。市議員劉彥伶認為，如果政府不能要求企業蓋宿舍，就該做好社宅的責任。

竹縣寶山鄉陸續湧入大批科技人才進駐，鄉長邱振瑋說，寶山因竹科擴建、台積電建廠造成房屋需求快速增加，房價也快速拉高；台積電到嘉義、高雄、台中，甚至在日本熊本，都有拉抬房價效應，可憐的是在地非科技業的年輕人，建議未來科學園區要有社宅的配套。