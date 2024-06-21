竹市補貼1年6千 租房族：杯水車薪

新竹租金隨著房價節節攀升，漲幅讓人吃不消，許多非竹科的年輕上班族月薪僅3、4萬元，難以負擔動輒萬元租金，又盼不到社宅完工，經濟壓力大。新竹市府加碼祭出每年6千元租金補貼，但須設籍新竹市，迄今補助231件，僅占5%；竹縣府表示將視租屋市場狀況，研議是否跟進竹市。

雙北、桃園近年社宅紛紛完工入住，但房價高漲的新竹縣市迄今社宅戶數仍「掛蛋」，無力買房的民眾租屋卻須面對市場不友善。

竹市府去年9月因應中央推出「300億中央擴大租金補貼專案計畫」，加碼推出青年租金加碼補貼一年6千元，預計4千戶，補助金額2400萬元。不過，迄今僅受理231件，竹市府都發處坦言，原本是配合中央做在地加碼，預估上千人申請，但不如預期，了解發現主要是戶籍未設在竹市不符資格，也有青年認為申請太麻煩，已提醒可網路申請。

也有民眾認為平均每月補貼500元，杯水車薪「吸引力不大」。預算執行到年底，都發處除放寬單身族群租屋補助，從20歲下修至18歲，也將研議是否調高金額。

市議員林彥甫說，去年市府提出此政策時，他就質疑「看得到吃不到」，但市府毫無檢討改進。他認為應該避免撒幣，青年的問題是租不到平價有品質的房屋，且房東不給入戶籍和申請補貼；市府要做的是增加社宅和包租代管數量，成立一站式服務站，讓青年安心租屋。

一溪之隔的竹縣迄今無青年租金補貼方案，產業發展處坦言，縣府財政拮据，無法提供額外加碼；但正研議是否跟進竹市加碼補貼，幫助青年度過進入社會困境。

竹縣議員歐陽霆說，租金補貼可緩解租屋壓力，但政府應審慎評估加碼補貼是否會加劇租金上漲，「不要讓地方政府加碼青年租屋補貼，最後卻是房東專利」，青年需負擔的租金不減反增。