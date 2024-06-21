大新竹房價飆漲 社宅迄今掛零

新竹房價指數4年內暴增82.6%，但社宅仍「掛零」。國家住都中心在各縣市興建社宅，新竹市首座「中雅安居」還在施工且進度落後；新竹縣至今僅有2處位蛋殼區的社宅發包興建，最快要3、4年後才能完工，其餘規畫案全數卡關，人口最多的竹北市還不見社宅蹤影，縣府坦言社宅用地取得太困難，只能盡量配合找地。

竹縣府產發處表示，國家住都中心分別在湖口鄉及竹東鎮各發包一處社宅「新湖好室」及「東林好室」，預計提供約百戶，但最快分別要到2027、2028年才會完工；雖然新竹縣多數鄉鎮包括竹北核心蛋黃區都規畫社宅，但都卡在土地問題難以推動。

據了解，住都中心覓地過程中主要挑選國有地，地方政府會給建議，竹北規畫在竹北自強段、頭前溪河岸第一排，周邊全是數千萬一戶的高檔豪宅，目前社宅案進度卻是0，原因出在地目是機關用地，未經都市計畫變更，不能興建住宅。

為避開冗長的都計變更過程，住都中心也找上國營事業用地，希望直接取得土地蓋社宅，已經在竹東中油宿舍土地規畫面積達3.1公頃，卻被中油以另有土地使用規畫拒絕，迄今停滯不前。

竹縣府產發處坦言，社宅多利用國有地興建，進度主要取決土地取得是否順利，但國有地也並不容易取得，還是要看地目規畫；湖口及竹東社宅能快速發包動工，是因屬於住宅或商業用地。

竹市都發處表示，市府將積極協助企業增設員工宿舍，照顧員工；另國家住都中心與市府合推的4案社宅，有3案興建中，合計2503戶，只有施工中的「中雅安居」因地質施工困難暫停。將持續盤點竹市合適的公有土地，在重劃或區段徵收時，留設一定比例社宅用地。

竹縣議員歐陽霆表示，新竹高昂房價只剩竹科工程師買得起、租得起，其他產業從業者根本難以負擔，只能出走，形成產業人才空洞化，像新竹餐飲業普遍徵不到人；成本則反映在售價上，也造成外食價格不斷上漲。