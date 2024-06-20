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鍾東錦率團赴韓考察 台、韓兩地鐵道自行車簽定互惠MOU

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄，苗栗縣長鍾東錦（右一）在場作為見證人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄，苗栗縣長鍾東錦（右一）在場作為見證人。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦率團赴韓國考察，今天在他和韓國春川市政府代表見證下，苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄，將共同推廣鐵道自行車並進行實質交流合作；未來台、韓遊客持使用過的當地車票，可互相免費兌換搭乘券，讓兩地遊客體驗不同風情的鐵道自行車樂趣。

苗栗縣政府輔導的「舊山線鐵道自行車」已成縣內重要觀光亮點，營運廠商祺峰公司今天赴韓國春川市與江村鐵道公園交流，並參訪江村鐵道自行車金裕貞站、江村站、京江站的經營模式，雙方並簽立合作備忘錄，盼促進兩國的旅遊經濟，以互惠原則共同推廣鐵道自行車。

苗栗文觀局長林彥甫指出，舊山線鐵道1998年停駛，縣府為發展觀光致力活化舊山線，成功打造出台灣首創的舊山線鐵道自行車旅遊模式，從勝興車站到鯉魚潭，沿途美景讓遊客能以低碳、環保、健康方式飽覽舊山線之美；韓國春川市的江村鐵道自行車是利用京春線複線電鐵通車而退役的舊京春線鐵路，並蛻變為熱門旅遊活動，遊客沿鐵道騎行，可感受沿北漢江馳騁的獨特體驗。目前雙方的鐵道自行車每年各有約50萬名遊客搭乘，希望藉此次交流，將苗栗觀光產業推動至國際，加強耕耘韓國市場，爭取更多韓國旅客到苗栗旅遊。

他表示，雙方合作內容包括票券互換體驗、宣傳廣告、網路聯合行銷及互訪交流重要活動，這也是苗栗與日本長野縣「信濃鐵道」簽署友好協議後，再次開創國際觀光新版圖，未來台灣遊客持使用過的舊山線鐵道自行車車票，即可免費兌換江村鐵道自行車免費搭乘券；韓國遊客持使用過的江村鐵道自行車車票，也可免費兌換舊山線鐵道自行車免費搭乘券，促進兩國遊客體驗彼此的城市之美。

鍾東錦表示，交通部觀光署統計資料，去年台灣到韓國的旅客達95萬4693人次，韓國旅客來台也有74萬4727人次，占我國出入境旅客第3名，已恢復到疫情前的七成，今年台韓觀光交流會議訂定互訪300萬人次的目標。這次赴韓國春川市考察，雙方在鐵道旅遊、湖泊觀光特色、文化祭典等方面都有相互學習及合作交流的助益，並進一步深化城市友誼。

苗栗縣長鍾東錦率團赴韓國考察，今天在他和韓國春川市政府代表見證下，苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦率團赴韓國考察，今天在他和韓國春川市政府代表見證下，苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇（右）與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗「舊山線鐵道自行車」董事長游志勇（右）與韓國「江村鐵道公園」董事長金燦勇共同簽署鐵道自行車互惠合作備忘錄。圖／苗栗縣政府提供

自行車 鍾東錦 鐵道

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