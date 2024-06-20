強震影響…桃園復興民宿訂房率難現往年榮景 祭百萬汽車抽獎
今年花蓮地震至今仍有不少餘震，民眾對山區旅遊仍有恐懼，桃園復興山區景點眾多，更有戲水溪流，每年暑假總吸引不少遊客上門，不過今年訂房狀況雖有逐漸回升，但暑期尚未恢復到疫情前榮景。桃園觀旅局長周柏吟表示，經了解北橫7月的住宿雖未如往年暑假一房難求，但部份民宿假日期間住宿率已逐漸回復至約7成，且參加活動還能抽獎。
0403花蓮規模7.2地震，加上先前基隆潮境公園山崩，還有餘震等情形，許多民眾仍不敢至山上出遊，間接影響桃園復興區旅宿業者生意。
桃園市民宿發展協會榮譽理事長陳秉弘表示，山區遊客人數有陸續慢慢回升，不過這不只是區域性問題，全台灣都面臨到，加上大家都選擇出國玩國旅真的受到不小影響，不過暑假的訂房狀況現在也還說不準。
陳秉弘說，過去大概6月中暑假訂房就會7成滿，不過疫情過後都大概等到暑假大家才會訂房，沒像以前都會提前搶。市府已有積極替業者們推廣，地震過後丟有檢測山區房屋安全，都沒問題，民眾可以放心上山遊玩。
周柏吟表示，受地震影響遊客人數銳減5成以上，嚴重影響山上民宿經營，觀旅局於第一時間對各景點及旅宿業安全檢查，希望讓遊客恢復信心，經了解北橫7月的住宿雖未如往年暑假一房難求，但部份民宿假日期間住宿率已逐漸回復至約7成。
周柏吟說，為進一步促銷觀光，觀旅局規畫「探索北橫-離你最近的芬多精仙境抽獎活動」，自6月起只要民眾參訪北橫景點及住宿就有機會獲得最大獎市值超過131萬元的中華汽車油電車，其他獎品包括電動機車、65吋電視、Apple Watch、iPhone15等，總價值超過322萬元。
活動自6月1日起，每張羅浮溫泉發票或小烏來天空步道門票票根皆可獲得1次抽獎機會，憑桃園市境內北橫及「大龍門」觀光廊帶合法旅宿800元以上發票或收據，也可獲得1次抽獎機會。於活動期間完成前述2種條件者，可再獲得1次加碼抽獎機會，活動獎項豐富，歡迎國內外旅客踴躍參加。
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