桃園地標公園遭火吻…4個月未修繕惹民怨 公所：10月完工

桃園市中壢藝術園區內公廁為斗笠造型，上面鋪有茅草，但在除夕夜當晚，疑有民眾施放鞭炮，造成廁所起火燃燒，目前架設圍籬仍未整修，僅有2間流動廁所，附近住戶抱怨連連，質疑為何遲遲不修繕。中壢區公所回應，目前公廁設計完成，預計6月底前完成發包作業，預計今年10月完工。

今年過年疑因民眾施放煙火不慎，導致廁所起火，公所為確保結構安全，今年2月前往現場評估，發現火災已對建築結構產生一定影響，存在高溫改變結構強度的風險，隨即於周邊設置圍籬區隔先行安全防護。今地方號召近百人於廁所前，希望相關單位重視。

中壢區永福里長黃寶貞表示，公園不僅地方居民愛來運動，假日會有不少遊客前往，不過公園遭火燒至今，仍未修繕完成，僅有流動廁所，年長者上廁所相當不便，至今4個月仍無消無息，看不到改善。

有居民表示，公園使用廁所人多，現在只有流動廁所，不僅不夠味道還難聞，大家都抱怨連連。

市議員謝美英說，公園內斗笠造型公廁是當地特色地標，不過遭火燒至今尚未修復，公廁內部鋼構並無損壞，期盼公所應盡速執行工程，修復過程也盡量保留斗笠型的原貌，但不要使用易燃如茅草的材質，避免憾事重演。

公所表示，經公所洽詢多家顧問公司的安全評估與討論，最終於4月下旬完成評估及研商，並朝保留原有結構與隔間型式，以發包專案工程方式整修。為確保修復後的廁所安全並符合功能需求，細部設計於5月底完成後，目前正積極相關安全簽證程序及調配年度計畫經費挹注事宜，預計於今年6月工程發包作業，並計畫於同年10月完工，盡速來恢復正常使用。