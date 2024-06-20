翻轉成由下而上 苗栗頭份農創樂齡共融計畫獲支持

苗栗縣頭份市推動社區營造，從去年公民審議的20個提案評選出6個好點子，整合為今年的「社區農創樂齡共融計畫」，獲縣府及文化部支持補助，市公所上午邀里長、社區代表召開推動委員會，將透過一系列的工作坊、講座及輔導交流，結合市公所及各里各社區的力量，「由下而上」將相關提案以不同方式活化。

市公所指出，這些活動包括推動在地農創與民俗植物知識的保存、農工藝文化、飲食產業營造樂齡健康生活，並串連地方創生脈絡，協助在地青農盤點地方產業文化及開發加值產品，共創永續的營運模式。例如去年與上興社區共同開發的四季足浴包，就深獲消費者好評，也為當地社區經濟帶來新活力。

今年社區營造將輔導濫坑、田寮、珊瑚社區開發優質產品，期望日後能成為頭份代表性的伴手禮。今年特別加入數位工具，如設立LINE官方帳號、透過臉書推廣客家農創、商圈、樂齡養生和文化，致力保存客家阿婆的生活記憶，讓地方特色農產的故事廣泛傳播，並增強社區凝聚力和文化自豪感。

頭份市長羅雪珠表示，頭份前年開始推動社區營造，獲縣府、在地青年及學者肯定。去年更融入公民式審議課程，由市民對自己居住的社區提案，涵蓋食衣住行育樂等生活層面，反映了社區成員對美好生活的共同期待。