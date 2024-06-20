快訊

康橋校車同地點2次出車禍 新北教育局出手重罰：國中減招1班

孫安佐涉槍砲案 經紀人朱翊銘3萬交保、限制住居

立院外聲援覆議案！青鳥出動20台水冷扇消暑 網揪1點狠酸：吹大陸的風

翻轉成由下而上 苗栗頭份農創樂齡共融計畫獲支持

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公所今年規畫的「社區農創樂齡共融計畫」獲縣府及文化部支持，市公所上午邀里長、社區代表召開推動委員會，將透過一系列工作坊、講座及輔導交流，結合市公所及各里各社區力量，將相關提案以不同方式活化。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所今年規畫的「社區農創樂齡共融計畫」獲縣府及文化部支持，市公所上午邀里長、社區代表召開推動委員會，將透過一系列工作坊、講座及輔導交流，結合市公所及各里各社區力量，將相關提案以不同方式活化。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市推動社區營造，從去年公民審議的20個提案評選出6個好點子，整合為今年的「社區農創樂齡共融計畫」，獲縣府及文化部支持補助，市公所上午邀里長、社區代表召開推動委員會，將透過一系列的工作坊、講座及輔導交流，結合市公所及各里各社區的力量，「由下而上」將相關提案以不同方式活化。

市公所指出，這些活動包括推動在地農創與民俗植物知識的保存、農工藝文化、飲食產業營造樂齡健康生活，並串連地方創生脈絡，協助在地青農盤點地方產業文化及開發加值產品，共創永續的營運模式。例如去年與上興社區共同開發的四季足浴包，就深獲消費者好評，也為當地社區經濟帶來新活力。

今年社區營造將輔導濫坑、田寮、珊瑚社區開發優質產品，期望日後能成為頭份代表性的伴手禮。今年特別加入數位工具，如設立LINE官方帳號、透過臉書推廣客家農創、商圈、樂齡養生和文化，致力保存客家阿婆的生活記憶，讓地方特色農產的故事廣泛傳播，並增強社區凝聚力和文化自豪感。

頭份市長羅雪珠表示，頭份前年開始推動社區營造，獲縣府、在地青年及學者肯定。去年更融入公民式審議課程，由市民對自己居住的社區提案，涵蓋食衣住行育樂等生活層面，反映了社區成員對美好生活的共同期待。

她強調，以往鄉鎮市公所辦社造是「由上而下」，高度仰賴縣市政府與中央部會資源才得以推展策略工作，現已翻轉為「由下而上」，鄉鎮市和地方青年才是社區營造的核心，在現今人口高齡化及少子化的世代，市公所希望藉由地方創生建構一條能讓青年返鄉的路，既提高地方競爭力，也讓年輕人與熟齡者有機會碰撞出新的生活模式，展現專屬的地方特色，並為地方產業尋找新的機會點。

頭份市公所今年規畫的「社區農創樂齡共融計畫」獲縣府及文化部支持，市公所上午邀里長、社區代表召開推動委員會，將透過一系列工作坊、講座及輔導交流，結合市公所及各里各社區力量，將相關提案以不同方式活化。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所今年規畫的「社區農創樂齡共融計畫」獲縣府及文化部支持，市公所上午邀里長、社區代表召開推動委員會，將透過一系列工作坊、講座及輔導交流，結合市公所及各里各社區力量，將相關提案以不同方式活化。記者胡蓬生／攝影

社區營造 頭份

延伸閱讀

新住民比原住民多了近6千人 苗栗第4處服務據點揭牌

民主先驅李萬居雲林故里 花園秘境「映月塘」獲建築園冶獎

新竹3年遷入竹南頭份逾4000人 苗栗縣議員曝原因

去年拍到水庫罕見溢流 攝影家林桔春今年湖海同框更讓人驚豔

相關新聞

竹北舊市區難找停車位 豆子埔公園將建地下停車場

竹北市三民路一帶的舊市區，因發展較早且商家密集，又有大型市場，汽車幾乎難找停車位，為滿足民眾停車需求，竹北市公所決定將豆...

桃園地標公園遭火吻…4個月未修繕惹民怨 公所：10月完工

桃園市中壢藝術園區內公廁為斗笠造型，上面鋪有茅草，但在除夕夜當晚，疑有民眾施放鞭炮，造成廁所起火燃燒，目前架設圍籬仍未整...

翻轉成由下而上 苗栗頭份農創樂齡共融計畫獲支持

苗栗縣頭份市推動社區營造，從去年公民審議的20個提案評選出6個好點子，整合為今年的「社區農創樂齡共融計畫」，獲縣府及文化...

居民受困「圍城」20多年好苦 公館鄉1億元興闢瓶頸路段

苗栗縣公館鄉都市計畫8公尺寬榮南街、華南街遲遲未開闢，地主主張權益封路，僅容機車及行人通行，20多戶居民不便，鄉公所爭取...

新住民比原住民多了近6千人 苗栗第4處服務據點揭牌

苗栗縣政府今天在頭份市青創基地1號成立全縣第4個新住民社區服務據點，頭份市有3000多位新住民，頭份據點將提供諮詢、指導...

大業國小整修人行道 桃園通學廊道再拚改善62處

桃園市政府積極推動通學廊道改善計畫，桃園區大業國小原有人行道無等候及臨停空間，路口轉角處還有死角，險象環生。市府養工處增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。