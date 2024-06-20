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竹縣吉祥物皮皮獅 免費授權在地業者共推觀光

中央社／ 新竹縣20日電
竹縣吉祥物皮皮獅（圖）。圖／新竹縣政府提供
竹縣吉祥物皮皮獅（圖）。圖／新竹縣政府提供

竹縣府今天表示，日前增訂吉祥物皮皮獅相關授權金基準表，縣內合法設立店家可免收2年授權金，透過官方授權方式，讓皮皮獅與各觀光產業結合，帶動地方產業發展。

新竹縣政府今天與新竹安捷國際酒店共同舉行「皮皮獅xAJ HOTEL聯合行銷授權儀式」宣傳記者會表示，竹縣通過首件吉祥物皮皮獅商業授權案，由新竹安捷國際酒店拔得頭籌，並共推「皮皮獅主題套房」，讓皮皮獅與飯店業結合，盼吸引更多觀光住宿人潮。

竹縣府秘書長李安妤致詞說，吉祥物「皮皮獅」是縣府觀光旅遊代言人，縣府今年4月推出皮皮獅的圖像商業授權，安捷國際酒店成為計畫首間合作的飯店，並設計專屬皮皮獅的主題套房，相當可愛，相信能吸親子客群。

李安妤表示，在皮皮獅主題套房內，可看到各種可愛的皮皮獅裝飾，還能獲得皮皮獅玩偶等相關贈禮，期待民眾來竹縣旅遊，欣賞各地美景，回到飯店後還有皮皮獅陪伴，為旅途增添美好的回憶。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，今年4月增訂吉祥物相關授權金基準表，針對設立於縣內並領有合法設立證明文件的店家，提供免收授權金並授權2年的優惠；而非設立於竹縣的商家業者，則每項商品需收取新台幣5000元的授權金，同樣授權期為2年。

新竹縣旅館商業同業公會理事長、AJ酒店董事長陳品峰接受媒體聯訪表示，新竹有不少秘境可旅行，酒店也規劃八達通地圖，將新竹好吃好玩地點收入，其中包含客家北埔線、森之雪霸線、戀戀內灣線等路線，帶領民眾旅遊新竹。

陳品峰說，也期盼在導入縣府的皮皮獅，能讓吉祥物萌經濟政策帶動旅遊觀光住宿人潮，一起探索新竹美食美景。

吉祥物 新竹

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