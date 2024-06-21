新竹球場檢測說法矛盾、廠商法律戰反擊 高虹安的政治紅利恐成阻力

九合一選舉期間，高虹安屢屢將新竹棒球場當作主要攻擊點，指責前市長林智堅管理不當，引發選民的共鳴，如今上任超過一年半，這個曾經幫助她取得政治紅利的市政建設，已快變成她的政治包袱，由於進度遲緩，許多調查也未有明確結果，不少人已開始對高虹安失去了耐心。

前年7月24日至今，新竹棒球場已封閉超過1年，期間市府推動覆土移除工程、重啟球場的規劃設計案，但前者因營造公司申請保全證據，目前仍待鑑定，導致進度遲遲無法推進。而規劃設計案則在月初公告，但因為整個案件重啟可能花費將近千億，財源該如何因應也讓市府陷入難題。

廠商反擊進入法律戰，球場最快還要等一年

新竹高虹安近期被問到相關進度，她坦言去年8月起，就屢次要求統包商進行第三方鑑定及移除過載覆土，但對方卻遲遲不願執行，最後市府打算自行進場移除覆土石，卻在今年3月遭統包商聲請證據保全程序，導致市府無法進場。

對於雜草叢生的球場，高虹安說若無廠商持續拖延等市府外部不利因素，預計要到明年4月，才能完成改善工程竣工並進入驗收程序。如此一來，市民還可能要等待將近一年之久。

一位新竹官員不諱言，選前球場被貼上政治標籤，導致事情變的困難重重，正常情況下，市府跟廠商應該都能商議出合理的解決辦法，但選前高虹安團隊就把新竹球場、廠商汙名化，自然對方只能走法律途徑來做因應，一旦進入這樣流程，進度自然就會很冗長。

高虹安先前與美國場務專家Chad Olsen場勘新竹棒球場。圖／竹市府提供

土壤檢測說法不一，前後矛盾蒙上陰影

不僅工程進度遲緩，就連調查過程近期也疑雲重重，由於新竹球場土壤疑似不符標準，市府在去年五月、七月兩度採樣，強調會將送美國進行檢測，但近期卻被議員發現，原先五月採樣的7包土壤，可能到現在都還留在台灣。

新竹市議員劉康彥說，自己上週質詢市府，當時整個團隊在備詢台上交代不清，而負責此業務的工務處長陳明錚，還在6月11日上午向內部報告時，提到「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後土就不知道放去哪裡了」的字句。

雖然這段文字隨後就被收回，新竹市政府也對外澄清，強調兩批土壤皆有送美國實驗室檢測，也都有實驗室檢測數據。但官員言詞先後矛盾，很難讓各界信服。

另一個讓人質疑的地方，則是市府從未公布這些檢測結果，雖然市府強調是因為雙邊無契約關係，加上美方希望禁止公開，因此才未能對外揭露，但整個調查過程中，已經讓人看到虎頭蛇尾的情形。

另一位民進黨議員劉崇顯也認為，從截圖可證實高虹安說5月採土有「口頭報告」根本是公然說謊，拿不出任何數據卻堅稱5月、7月取樣結果一致，根本不符合科學，也違背「理工市長」的人設。

近期多家媒體，針對高虹安施政表現進行相關民調，儘管有部分數字表現亮眼，但也讓人看到不少隱憂。

虎頭蛇尾，政治紅利恐變政治包袱

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，當初高虹安能當選，除了民眾希望有個新氣象，另一個主因是「受害者症候群」，不少人認為高虹安受到鋪天蓋地的攻擊，產生同情的心理，同時對她的施政有不小期待，希望她能解決新竹大秘寶。

但他不諱言，若是新竹棒球場調查有虎頭蛇尾的情形，確實對她會是不小傷害，特別是選前喊得愈大聲，選後若查不出東西，容易給人一種落差感，他認為高虹安無論如何應該緊盯進度，就算只有一點成果也要讓各界知悉。

無獨有偶，過去民眾黨另一位地方首長、台北市長柯文哲，過去也有五大弊案、追查大巨蛋等情形，但從結果來看這些所謂「弊案」都不了了之，大巨蛋也在蔣萬安上任後風光開幕，現在每週都有棒球賽；他認為若是高虹安無法扭轉目前情況，不只是影響到自己，也可能讓外界對民眾黨施政表現感到質疑。

不管如何，新竹球場對高虹安來說，不僅是工程上的挑戰，也成為政治上的壓力，若無法妥善處理，將成為未來幾年施政包袱。

（本文出自2024.06.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）