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居民受困「圍城」20多年好苦 公館鄉1億元興闢瓶頸路段

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉榮南街、華南街遲遲未開闢，20多戶居民進出不便，鄉公所爭取經費，1億多元興闢打通瓶頸。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉榮南街、華南街遲遲未開闢，20多戶居民進出不便，鄉公所爭取經費，1億多元興闢打通瓶頸。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉都市計畫8公尺寬榮南街、華南街遲遲未開闢，地主主張權益封路，僅容機車及行人通行，20多戶居民不便，鄉公所爭取經費，1億多元興闢打通瓶頸，居民開心引頸企盼。

公館鄉1973年都市計畫，畫設榮南街、華南街8公尺寬道路，至今仍未徵收開闢，地主1、20年前在兩條路3個地段，設置路障主張權益，造成20多戶居民進出不便，公館鄉長何在鑫列為重大政見，爭取內政部國土管理署列入生活圈道路交通系統建設計畫獲得核定。

何在鑫說，榮南街、華南街沒有打通，3處進出口有路障，1、20年以來20多戶居民對外聯絡道路受阻，如果有急難事件，救護車、消防車無法進入，延誤搶救時效，居民苦了1、20年，長期也影響社區發展，公所一再爭取，終於有好消息。

鄉公所指出，榮南街施作200公尺，華南街154公尺，用地徵收7000萬多元，工程費3000萬元，國土管理署補助加上公所配合款興闢，預計今年用地取得，明年初動工，工期順利半年完成，打通危險瓶頸道路。

「很喜歡！很歡迎！」邱姓老婦人說，住戶坐困「圍城」很可憐，泥土路面狹窄、高低不平，她騎電動代步車車子嚴重跳動，下雨天更是泥濘不堪，她騎機車失去平衡摔倒好幾次，希望盡快開闢，解決居民之苦。

苗栗縣公館鄉榮南街、華南街遲遲未開闢，20多戶居民進出不便，鄉公所爭取經費，1億多元興闢打通瓶頸。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉榮南街、華南街遲遲未開闢，20多戶居民進出不便，鄉公所爭取經費，1億多元興闢打通瓶頸。記者范榮達／攝影

苗栗縣 都市計畫

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