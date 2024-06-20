新住民比原住民多了近6千人 苗栗第4處服務據點揭牌

苗栗縣政府今天在頭份市青創基地1號成立全縣第4個新住民社區服務據點，頭份市有3000多位新住民，頭份據點將提供諮詢、指導和支援，盼幫助新住民解決生活中的各種問題。

縣府原住民族及族群發展處指出，中央統計資料顯示到今年5月底，苗栗縣結婚登記的新住民人數總計1萬7472人，比縣內原住民1萬1865人還多；新住民因國情、風俗、文化等差異，婚後常面臨適應困難，為增進新住民社會參與及增加支持網絡，縣府除爭取新住民發展基金補助，在苗栗南區、北區共設置2處新住民家庭服務中心，也先後在大湖、竹南及三義爭取社福補助，設置3處新住民據點。

原民處長盧曉玲指出，頭份是全縣人口數第一的城市，新住民超過3000人，設置服務據點盼達到族群多元融合的目的，提供頭份地區新住民更便捷的服務，頭份據點提供諮詢、指導和支援，幫助新住民解決生活中的各種問題，包括性別平等、深化性別意識、醫療保健、客語學習和相關福利資源等，促進族群多元融合。

頭份新住民服務據點開放時間為每周三、四、五上午9點至下午1點，地點在頭份市公所側門的1號青創基地，提供頭份新住民福利諮詢、關懷訪視、轉介及新住民活動方案及推動計畫，盼服務更多在地及鄰近地區的新住民，持續深耕新住民服務並關懷新二代，進而達到個人、學校、社區的成長，培養縣民世界觀，透過學習與交流激發更多美好的火花，希望有更多學校、社團及機關參與，為新住民事務注入更多活力。

上午揭牌儀式，頭份市長羅雪珠及地方議員、代表多人參加，新住民也組團表演印尼舞蹈，氣氛熱絡。