大業國小整修人行道 桃園通學廊道再拚改善62處

桃園市政府積極推動通學廊道改善計畫，桃園區大業國小原有人行道無等候及臨停空間，路口轉角處還有死角，險象環生。市府養工處增設避車彎、規畫候車亭及座椅，工程經費約470萬元。市府表示，目標改善99間學校的通學廊道，目前37校已完工，將持續爭取中央經費施作。

大業國小位於桃園區大業路一段及民光東路口，車輛往來頻繁，家長於學童上下學期間多集中在學校外側。原有人行道因無舒適等候空間及臨停空間，除等候不便，易造成交通堵塞，更容易因路口轉角處的死角空間，影響學童安全。

養工處與校方、交通局多次會勘研商，決定增設避車彎、規畫候車亭及座椅，並於路口轉角處新增島頭，該工程5月15日完工，工程經費約470萬元。

市長張善政說，大業國小通學廊道雖僅改善60公尺，但施工團隊考量民眾使用需求做了許多工程，包括路口轉角處行穿線退縮、設置無障礙斜坡道、規畫避車彎、公車智慧站牌並設置候車亭，對停等車輛、行人、搭乘大眾運輸工具的市民都提供安全舒適的空間。

養工處表示，市府持續利用7大手段改善通學環境，包括建立實體人行道、新設候車亭、設置無障礙路緣斜坡道及導盲磚、移除設影響通行的障礙物、擴大路口停等空間、通學巷時段性禁入、路口換裝雙色溫路燈等。

桃園全市國中小學校共270所，市府目前規畫改善99校的通學廊道，養工處表示，改善工程將於今明兩年陸續向中央爭取補助經費，市府也會自行編列預算。