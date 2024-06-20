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竹北舊市區難找停車位 豆子埔公園將建地下停車場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
豆子埔公園改建為地下停車場已傳聞多年，中央補助1.2億元終於讓動工有著落。圖／竹北市公所提供
豆子埔公園改建為地下停車場已傳聞多年，中央補助1.2億元終於讓動工有著落。圖／竹北市公所提供

竹北市三民路一帶的舊市區，因發展較早且商家密集，又有大型市場，汽車幾乎難找停車位，為滿足民眾停車需求，竹北市公所決定將豆子埔公園改建為地下停車場，且會設置更高比例的電動車充電停車位，預計最快2026年就能完工服務市民。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市遷入人口遽升，停車需求大幅增加，舊城區因停車位飽和，造成停車亂象，公所為解決問題，特選在已有42年歷史的豆子埔公園興建地下停車場，地面的公園也會同步改建煥然一新。

豆子埔公園地下停車場預計耗資5億元興建，規畫為地面維持公園使用，地下有2層停車空間，3層面積達777坪，總計將有168格停車位，同時會設置電動車充電樁、母嬰、身心障礙車位，未來可提供到三民路、光明商圈購物民眾停車使用。

鄭朝方指出，竹北有許多核心家庭，為親子族群眾多的城市，相對公園及綠地需求高，然而豆子埔公園為1982年落成啟用，其設施老舊且多有損壞，空間環境也有安全隱憂，因此新建停車場後，也將改建為共融式遊戲場域。

豆子埔公園的改建，規畫將設置主入口意象廣場及第二入口廣場，加以多條步道串連至兒童遊戲區，讓未來公園改建後，仍能作為社區鄰里、市民大眾提升休閒品質的樞紐，也為就舊城區新增亮點特色公園。

竹北市公所表示，中央已核定補助1.2億元經費，要讓豆子埔公園儘早完成改建投入使用，目前準備進入都市設計審議階段，待通過後將立即辦理工程發包作業，順利的話最快今年底就會動工，後年完工提供市民朋友多功能的停車空間及友善休憩環境。

停車位 停車場

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