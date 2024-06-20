使用者付費 7月1日起苗栗市公有路邊停車試辦假日收費
苗栗市公有路邊停車格7月1日起，部分路段試辦假日收費，公所希望提升重要路段停車格周轉率，部分民眾表示歡迎，支持使用者付費，不過，也有人認為市區欠缺停車場，荷包要大失血了。
苗栗市路邊停車，原本假日不收費，市公所今天預告7月1日起部分路段假日收費，包括中正路在愛國路、為公路間，中山路在為公路、國華路間，府前路在縣府路、忠貞路間，府東路在自治路、府前路間，縣府路在府東路、忠孝路間，上午8點至晚上7點收費。
市公所指出，考量近年來在假日時，重要交通路段停車格使用周轉率低，暫時停車需求的民眾一位難求，無處可停，影響市民鄉親就醫、購物等臨時停車的權益，試辦假日路邊停車收費，後續再視收費狀況，研議路邊停車全面收費。
許多市民表示早就該做了，假日很多停車格一停就是整天，找不到停車位，支持使用者付費，也有市民反映，平常就是假日休假在家休息，中正路沒有停車場，只能停路邊，車子停整天錢很可觀。
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