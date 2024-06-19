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綠議員爆料新竹棒球場去年5月採土未送美 市府說話了
針對遭議員揭露在LINE群組提及新竹棒球場去年5月採土未送美國且下落不明，新竹市工務處長陳明錚今天表示，內容是承辦人員對議員質詢內容的猜題，他僅轉傳，並非陳述事實。
民進黨新竹市議員劉康彥今天與同黨籍議員劉崇顯、楊玲宜一同召開記者會，出示1張通訊軟體LINE群組對話截圖，質疑新竹棒球場去年5月採土根本未送美國檢驗。
劉康彥指出，11日在議會詢問新竹棒球場去年5月採集的7包土下落，會後接獲陳情透露質詢當時陳明錚於竹市府公務群組傳訊指出「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後土就不知道放去哪裡了」，但此訊息立刻被收回。
對此，陳明錚今天下午提供其他張LINE群組對話截圖澄清，他表示，11日上午他在新竹市議會的議場備詢，並在工務處的工作群組中要求科長及承辦人員上線，即時協助回覆新竹棒球場問題。
他指出，根據截圖，當天上午8時52分有人傳訊「他在打得是，5/31 BV就來了，然後7月才又發包」及「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後土就不知道放去哪裡了」，這是承辦人員對議員可能質詢內容的模擬猜題，藉以提供主管參考。
陳明錚指出，承辦人員發出訊息後，他將第2段文字轉傳至另1個工作群組，隨後立刻收回，當時只是轉傳訊息，並不是他對去年5月採土的認知。
對於陳明錚的回應，劉康彥接受中央社記者訪問表示，呼籲新竹市長高虹安、陳明錚等人不要拿基層公務員當祭旗，要存好心、做好事。
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