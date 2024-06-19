基礎房務月薪難高於4萬…旅宿業缺工嚴重 桃園業界、學者提解方

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國內旅宿業缺工問題嚴重。示意圖。聯合報系資料照
國內旅宿業缺工問題嚴重。示意圖。聯合報系資料照

國內飯店旅宿業普遍面臨缺工，有的旅宿業拉高薪資仍無法解決人力短缺問題，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連直言「這是結構性問題」，他和桃園市旅宿業希望政府規畫開放引進旅宿業外籍移工，解決缺工，學者專家今天表示，現在旅宿飯店業傳統經營模式，已經無法吸引年輕人，無力改善基層缺工，應思考用科技化工作新型態及新的工資計酬結構的新經營模式，改善缺工。

「台灣出生率低、人口減少，業者普遍找不到人，缺工」，李三連說，這是結構問題，飯店旅館業缺工，連廚師也欠缺，廚師須經幾年的訓練，但是疫情3年，廚師離開後，面對少子化，現在年輕人也不願學廚藝廚師，必須政府整體規畫解決，適度將飯店旅宿基礎服務工作，開放外籍移工來做，才是真的對業者幫助。

桃園市旅館、民宿或飯店業負責人談及缺工都難掩憂慮，桃園市旅館商業公會理事長邱照進說，旅館業基層人力缺工，主要是年輕人興趣缺缺、寧願去做外送，認為外送工作可以獲得相等價值的待遇、又比較自由，加上現在旅宿業的收益不高，很難拉高薪資水位，形成旅館房務工作只能僱用許多中高齡者或外籍配偶來做，他建議開放服務業移工，才能釜底抽薪解決旅宿業缺工。

開南大學觀光運輸學院助理教授、前桃園市府觀旅局長楊勝評認為，目前旅宿業調高薪資也不會太高，薪幅沒有大到可吸引年輕人，現在年輕人喜歡自由的外送工作，旅宿業薪水又很難拉高到4、5萬元以上，固定薪水工作難吸引他們，採取類似談件計酬工作型態，例如每個房間以350元論件計酬，讓年輕人工作時間彈性完成，用多做多得來吸引年輕人，傳統模式無法吸引年輕人和改善缺工，利用科技替代改變工作型態和新的工資計酬結構，或可讓未來旅宿業解決缺工，走出新的經營模式。

桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時表示，「開放東南亞移工來台打工渡假」是解決旅宿業工最快的方式，現行旅宿基礎房務工作，薪資很難拉到4萬元以上，台灣年輕人不愛做，靠中高齡人來做，台灣很多年輕人去澳洲打工旅遊，做的是澳洲人不愛做的工作，月薪高，台灣相對東南亞工資高，開放東南亞移工來台打工渡假，不需透過仲介，可吸引不同移工來台，填補旅宿業缺工問題。

年輕人 移工 薪資

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