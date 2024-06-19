潮起潮落！通霄沙雕節開展前先上「快閃沙畫」開胃菜

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，開展前特別安排以客家桐花為主題創作的快閃「巨大沙畫」，作品要在退潮後的3小時內完成，並在晚間隨著漲潮的水流而消逝，這項充滿巧思的快閃沙畫將在6月22日下午創作，縣府歡迎大家一起來觀賞，感受白天和黃昏不一樣海岸風情。

苗栗縣文化觀光局表示，「巨大沙畫」預計22日下午3點開始，並於下午6點完成，整件作品在晚間8點將被漲潮的海水淹沒消失，過程充滿許多的可能和期待，歡迎有興趣民眾來共襄盛舉。

文觀局指出，縣府首次籌辦「通霄沙雕藝術節」，開展前先推出「快閃沙畫」，這件大型沙畫對沙雕師而言是親近大自然並與大自然合作的最佳表現，創作過程要在海水退潮時快速進行，且必須在漲潮前完成，挑戰分秒必爭的創作能量，也考驗沙雕師的技巧及掌握時間的功力，雖然辛苦完成的作品，最後會隨著漲潮的水流淹沒且消失，但也是一次難能可貴的創 作紀錄，希望讓世界看見通霄海水浴場的沙灘之美，進而旅行通霄、愛上通霄。

活動相關訊息可上苗栗縣文觀局網站或上FB「2024通霄沙雕藝術節」粉絲專頁查詢。