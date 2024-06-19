快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

潮起潮落！通霄沙雕節開展前先上「快閃沙畫」開胃菜

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」。圖／攝影工作者張文煥提供

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，開展前特別安排以客家桐花為主題創作的快閃「巨大沙畫」，作品要在退潮後的3小時內完成，並在晚間隨著漲潮的水流而消逝，這項充滿巧思的快閃沙畫將在6月22日下午創作，縣府歡迎大家一起來觀賞，感受白天和黃昏不一樣海岸風情。

苗栗縣文化觀光局表示，「巨大沙畫」預計22日下午3點開始，並於下午6點完成，整件作品在晚間8點將被漲潮的海水淹沒消失，過程充滿許多的可能和期待，歡迎有興趣民眾來共襄盛舉。

文觀局指出，縣府首次籌辦「通霄沙雕藝術節」，開展前先推出「快閃沙畫」，這件大型沙畫對沙雕師而言是親近大自然並與大自然合作的最佳表現，創作過程要在海水退潮時快速進行，且必須在漲潮前完成，挑戰分秒必爭的創作能量，也考驗沙雕師的技巧及掌握時間的功力，雖然辛苦完成的作品，最後會隨著漲潮的水流淹沒且消失，但也是一次難能可貴的創 作紀錄，希望讓世界看見通霄海水浴場的沙灘之美，進而旅行通霄、愛上通霄。

活動相關訊息可上苗栗縣文觀局網站或上FB「2024通霄沙雕藝術節」粉絲專頁查詢。

快閃 沙雕 漲潮

延伸閱讀

「福隆生活節ｘ國際沙雕藝術季」熱情登場！ 自行車、沙雕、音樂會感受在地生活魅力

當代木雕創作被大陸趕超？台灣國際木雕賽公布初審結果

新竹3年遷入竹南頭份逾4000人 苗栗縣議員曝原因

民進黨苗栗縣反濫權宣講 第一場苗栗市登場

相關新聞

潮起潮落！通霄沙雕節開展前先上「快閃沙畫」開胃菜

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，開展前特別安排以客家桐花為主題創作的快閃「巨大沙畫...

迎戲水旺季 桃園率全國之先訂「安全設施設置指引」

暑期戲水旺季即將到來，桃園市政府今天在市政會議宣布，率全國之先訂定「靜態水域安全設施設置指引」，對防護設施、救生圈、救生...

苗栗去年全縣7件溺水 市民廣場6月29日開放提供安全戲水環境

夏天戲水高峰期將屆，苗栗縣去年戲水零死亡，縣府消防局今年列管易生溺水案件地點或處所重點防護，苗栗市公所「市民廣場」噴水設...

苗栗幼安教養院募百台移位機贈社福機構 減輕照顧者負擔

苗栗幼安教養院、老五老基金會共同發起募集照護移位機活動，盼能募集200台移位機，捐贈給全國各社福機構，減輕照顧者的負擔。...

綠議員出示對話截圖 證實新竹棒球場去年5月採土未送美國

竹市議員劉康彥今天說，市府工務處長陳明錚日前在LINE公務群組坦承新竹棒球場去年5月採土未送美國、下落不明。他要求陳明錚...

當代木雕創作被大陸趕超？台灣國際木雕賽公布初審結果

苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，今天書面的初審結果出爐，工藝木雕、當代木雕類各有28件作品入選，56件入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。