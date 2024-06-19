迎戲水旺季 桃園率全國之先訂「安全設施設置指引」

暑期戲水旺季即將到來，桃園市政府今天在市政會議宣布，率全國之先訂定「靜態水域安全設施設置指引」，對防護設施、救生圈、救生衣、防溺宣導等4大重點，提出明確指引，盼建立完整SOP。

市府統計，近10年桃園市水域事故案件共發生81件，造成67人死亡、32人受傷及1人失蹤，其中以池塘、魚塭等靜態水域及溪河占大宗。

市府消防局參考國外，今年訂定「桃園市政府消防局靜態水域安全設施設置指引」，依照規定，在禁止區域出入口應設置禁止進入告示牌；非禁止區域未設置護欄、圍籬設施區段，每100公尺應設置1個救生圈；選用救生衣建議應符合EN ISO 12402認證等。

副市長蘇俊賓表示，水域安全措施可從硬體環境改善、教育宣導與公私協力等三管齊下的方式加強預防，並針對高風險區域及時段預先部署，靈活調整人力配置及救災資源。

針對轄內宇內溪、霞雲溪及鐵木瀑布等戲水熱點，觀旅局長周柏吟表示，觀旅局將與在地民宿及露營場合作，加強宣導水域安全觀念，6月1日起入住大溪及復興區民宿或露營場，即可獲得限量小烏來宇內溪戲水區優惠券；7月1日起入住復興溪流附近重點宣導合法民宿及露營場，再加碼送限量防水袋，鼓勵遊客選擇有救生員在場的小烏來宇內溪戲水區安心戲水。

至於桃園市埤塘數量眾多且管理機關不一，民政局長劉思遠表示，桃園埤塘管理機關多為農田水利署，公所將持續督促各管理機關依指引改善或維護，並加強巡查熱門水域。