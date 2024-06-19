苗栗去年全縣7件溺水 市民廣場6月29日開放提供安全戲水環境

夏天戲水高峰期將屆，苗栗縣去年戲水零死亡，縣府消防局今年列管易生溺水案件地點或處所重點防護，苗栗市公所「市民廣場」噴水設備6月29日開放至9月1日，提供安全戲水環境。

炎炎夏日戲水消暑，縣府消防局統計去年全縣7件溺水事件，其中，4件浮屍，2件發生在魚塭釣魚或失足不慎，1件發生在海邊釣魚不慎，戲水零死亡，今年夏天也要求分隊踏勘易發生溺水意外的水域，訂定搶救計畫操演，以防萬一。

消防局並提醒戲水「四不一沒有」的安全守則，四不要包括，不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水；一沒有是沒有救生員看守的水域絕對不要下水。

另，苗栗市民廣場戲水區噴水設備將於6月29日至9月1日，除每星期一實施機械保養，清洗蓄水池，及下雨天外，每天下午4點至晚上8點開放，現場配合播放國語、閩南語、客語兒歌，夜間還有燈光效果，期間每天換水，提供衛生安全戲水環境。

苗栗市公所明天將在頭屋大橋旁橋頭伯公廟埕，舉行祭水神祈福儀式，苗栗市、上苗、福星、勝利、玉清、嘉盛嘉新守望相助巡守隊，成立苗栗市河川巡防隊，7月1日至8月31日執行防溺及救護任務。

苗栗市後龍溪沿岸在龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場，設置4處急救拋繩站，萬一發生溺水，可以就近救人，公所呼籲急救拋繩為救命用，千萬不要拿走，並發揮公德心，勿在救生圈拋繩站投入垃圾。