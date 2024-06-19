苗栗幼安教養院募百台移位機贈社福機構 減輕照顧者負擔

苗栗幼安教養院、老五老基金會共同發起募集照護移位機活動，盼能募集200台移位機，捐贈給全國各社福機構，減輕照顧者的負擔。今日率先捐贈10台移位機給台中社福機構，提升人員的照護品質。

幼安教養院自1993年成立，服務對象涵蓋早期療育兒童、智能障礙者及失能長輩，提供機構照顧與社區服務，每年約服務2000戶家庭，累計幫助近5萬多戶家庭。

發起活動的幼安教養院長林勤妹表示，許多長者或身障者須照顧者以徒手搬運方式照護，一天下來往往要搬運8、9次，長期下來，照顧者肩頸貼藥片、手戴護腕、腰繫護夾，甚至有腕隧道症候群、下背痛等後遺症。為減輕職業傷害，必須運用適當的輔具，保護被照顧者和照護者，提升照護品質，移位機就是解決這個問題的大幫手。

幼安教養院、老五老基金會發起募集活動，向國內企業及愛心人士募集200台移位機，捐贈給全國各社福機構，迄今已募得90台移位機，今日捐贈10台給台中社福機構，由副市長鄭照新代表受贈。

鄭照新說，台中市獲贈10台移位機是及時雨，期待有更多人響應，協助照護人員提供更專業、更便捷的照顧服務。