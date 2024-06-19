竹縣議員指橋下空間閒置應利用 高鐵：招商中

國民黨新竹縣議員吳旭智今天說，高鐵橋下的閒置空間，至今未能有效利用，建議可串連新瓦屋等打造完整藝文休憩廊帶。高鐵新竹站說，部分橋下空間用為停車場，其餘招商中。

吳旭智告訴中央社記者，多年來許多民眾反映，高鐵橋下的閒置空間未能得到有效利用，有民眾建議可作為青少年的運動空間或打造成藝文特區等，為此他日前邀新竹縣政府交通旅遊處等相關單位會勘，以利後續規劃。

吳旭智表示，高鐵橋下部分空間已閒置多時，高鐵也應朝多元思考方向進行，如能於高鐵橋下規劃藝文空間運用，以吸引藝術家駐地創作、藝文表演等，如此一來也能與新瓦屋串連，打造完整藝文休憩廊帶。

對此，高鐵新竹站告訴中央社記者表示，高鐵橋下的開發會依據車站附近環境發展及市場需求進行評估，以達空間使用最大效益。

高鐵新竹站說，目前有關高鐵新竹站部分橋下空間用地已招商作為停車場使用，其餘橋下空間正積極辦理招商中。