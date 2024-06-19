快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

竹縣議員指橋下空間閒置應利用 高鐵：招商中

中央社／ 新竹縣19日電

國民黨新竹縣議員吳旭智今天說，高鐵橋下的閒置空間，至今未能有效利用，建議可串連新瓦屋等打造完整藝文休憩廊帶。高鐵新竹站說，部分橋下空間用為停車場，其餘招商中。

吳旭智告訴中央社記者，多年來許多民眾反映，高鐵橋下的閒置空間未能得到有效利用，有民眾建議可作為青少年的運動空間或打造成藝文特區等，為此他日前邀新竹縣政府交通旅遊處等相關單位會勘，以利後續規劃。

吳旭智表示，高鐵橋下部分空間已閒置多時，高鐵也應朝多元思考方向進行，如能於高鐵橋下規劃藝文空間運用，以吸引藝術家駐地創作、藝文表演等，如此一來也能與新瓦屋串連，打造完整藝文休憩廊帶。

對此，高鐵新竹站告訴中央社記者表示，高鐵橋下的開發會依據車站附近環境發展及市場需求進行評估，以達空間使用最大效益。

高鐵新竹站說，目前有關高鐵新竹站部分橋下空間用地已招商作為停車場使用，其餘橋下空間正積極辦理招商中。

停車場 新竹 高鐵

延伸閱讀

新竹火車站、高鐵周邊擬明年1月實施機車收費

宜蘭地方發起「雙鐵共構區居民權益促進會」 提3大訴求

高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者 他推著身障女兒一起出遊

新苗教養院生遠程旅遊到高雄 高鐵苗栗站協助「圓夢」

相關新聞

綠議員出示對話截圖 證實新竹棒球場去年5月採土未送美國

竹市議員劉康彥今天說，市府工務處長陳明錚日前在LINE公務群組坦承新竹棒球場去年5月採土未送美國、下落不明。他要求陳明錚...

苗栗幼安教養院募百台移位機贈社福機構 減輕照顧者負擔

苗栗幼安教養院、老五老基金會共同發起募集照護移位機活動，盼能募集200台移位機，捐贈給全國各社福機構，減輕照顧者的負擔。...

當代木雕創作被大陸趕超？台灣國際木雕賽公布初審結果

苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，今天書面的初審結果出爐，工藝木雕、當代木雕類各有28件作品入選，56件入...

「最醜車站」功成身退 張善政下個整頓目標鎖定新明市場

有「全台最醜車站」之稱的桃園市中壢車站上周末熄燈，桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，中壢的改變不能只靠車站，屢被地方...

桃園新屋1800戶突停電爆不滿 這次原因不是小動物闖禍

桃園市新屋區1800戶居民昨晚10時多突然停電，打電話詢問台電說是設備故障，引發許多居民紛紛在網路抱怨「停水又停電，新屋...

竹市客家人口占30%議員批沒正式客語老師 市府將盤點需求

新竹市客家人口占30%，不過議員劉彥伶指出，新竹市本土語專長的正式師資只有閩南語卻沒有客語，且大都是教支人員支援本土語言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。