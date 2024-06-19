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當代木雕創作被大陸趕超？台灣國際木雕賽公布初審結果

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽。圖／聯合報系資料照片

苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，今天書面的初審結果出爐，工藝木雕、當代木雕類各有28件作品入選，56件入選作品將在8月12日複審評選出得獎作品；苗栗縣文化觀光局表示，今年參賽作品數量雖略少於往年，但整體水平仍相當優異，令人關注的是大陸地區的當代木雕藝術風氣與水平已急速提升，足以和國內的青年藝術創作者平分秋色。

文觀局指出，台灣國際木雕競賽2008年開辦迄今已近20年，4項首獎包括工藝木雕類組、當代木雕類組及裕隆木雕薪傳獎、創新獎得主各有30萬元獎金，獎金堪稱居世界木雕賽之冠，今年共有76人分別參賽，入選者56件，其中大陸創作者有29人參賽，入圍有24件，台灣參賽者47人參賽，有32件入圍。

文觀局表示，今年參賽作品整體水平仍相當優異，但評審明顯感受到大陸的當代木雕藝術風氣與水平已急速提高，足以和國內的青年藝術創作者平分秋色。此外，木雕薪傳營的新生代今年也有15名學員參賽，盼產官學三方共同努力，建構台灣木雕藝術人才循環養成的系統，也呈現台灣木雕藝術人才培育的成果。

事實上早在8年前，台灣國際木雕競賽首獎高達50萬元，但入圍得獎的8件作品，其中大陸創作家就占了一半，三義鄉素有木雕之鄉美稱，但國際競賽大陸作品卻囊括一半獎項，台灣3名得獎者僅一人是三義在地木雕家，另兩人是曾參與三義木雕創作營的年輕木雕學員，大陸創作者得獎率高的現象也引發討論。

館方指出，大陸參賽者早年在傳統木雕領域的實力堅強，近年大陸各大美術學院積極投入培養非工匠、工藝類的木雕美術人才，學院派報名參賽者多是精銳，兩岸人口差距大，大陸參賽者自然占有一定優勢。

苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，獎金堪稱居世界木雕賽之冠。 圖／聯合報系資料照片
苗栗縣三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，獎金堪稱居世界木雕賽之冠。 圖／聯合報系資料照片
三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，今天初審結果出爐，工藝木雕、當代木雕類各有28件作品入選。聯合報系資料照片
三義木雕博物館每年舉辦的台灣國際木雕競賽，今天初審結果出爐，工藝木雕、當代木雕類各有28件作品入選。聯合報系資料照片

創作者 苗栗縣 青年

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