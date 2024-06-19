清涼一夏！苗栗市民廣場戲水區 29日啟動消暑設施
苗栗市公所在市民廣場增設戲水設施，成為親子夏日消暑好去處，市長余文忠今天表示，近日氣溫逐漸升高，今年將於29日啟動設施，歡迎民眾前往戲水消暑。
苗栗市民廣場增設戲水區，已經邁入第13年，每年定期於暑假期間開放，其中包括水簾凱旋門、親子水舞、魔術跳泉、棕梠樹戲水組、趣味開關注以及12生肖、地雷區等設施，吸引許多家長帶著孩童前往遊玩。
苗栗市長余文忠指出，近日參加許多國中小畢業典禮，發現部分畢業生已開始放暑假，加上天氣悶熱，今年市民廣場噴水池將於29日啟動，每週二至週日下午4時至晚間8時開放民眾戲水，週一保養日和雨天則不開放。
余文忠表示，戲水區開放期間，現場除了播放國語、閩南語和客語兒歌之外，夜間還有燈光特效，讓大家都可以免費享有媲美遊樂園等級的親水設備，但也呼籲民眾前往戲水玩樂，應避免留下垃圾堵住噴水孔，配合相關規定，妥善停放車輛，以確保安全。
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