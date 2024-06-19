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綠議員出示對話截圖 證實新竹棒球場去年5月採土未送美國

中央社／ 新竹市19日電
竹市議員劉康彥表示，市府工務處長陳明錚日前在LINE公務群組坦承新竹棒球場去年5月採土未送美國、下落不明。圖／新竹政府提供
竹市議員劉康彥表示，市府工務處長陳明錚日前在LINE公務群組坦承新竹棒球場去年5月採土未送美國、下落不明。圖／新竹政府提供

竹市議員劉康彥今天說，市府工務處長陳明錚日前在LINE公務群組坦承新竹棒球場去年5月採土未送美國、下落不明。他要求陳明錚下台、市長高虹安道歉、承諾明年下半季開打球賽。

對此，截至記者發稿前，新竹市政府尚未回應。

民進黨籍市議員劉康彥今天與同黨籍議員劉崇顯、楊玲宜一同召開記者會，出示1張通訊軟體LINE群組對話截圖，證實新竹棒球場去年5月採土根本未送美國檢驗，是政治惡鬥戲碼，痛批高虹安一直在說謊。

劉康彥指出，本月11日他在議會詢問新竹棒球場去年5月採集的7包土下落，陳明錚當天上午8時52分在竹市府公務群組傳訊指「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後土就不知道放去哪裡了」，但訊息立刻被收回。

劉康彥指出，這個LINE群組是市府內部群組，有55名成員，包括各局處正、副主管及高虹安核心機要秘書，群組功能為回報各議員總質詢關心議題，並在議會總質詢時即時提供高虹安答詢內容。

劉崇顯表示，從截圖可證實高虹安說5月採土有「口頭報告」根本是公然說謊，拿不出任何數據卻堅稱5月、7月取樣結果一致，愧對自詡為「理工市長」的人設，絲毫沒有科學素養。

楊玲宜說，陳明錚身為新竹棒球場工程體檢小組顧問，又被高虹安重用任命為工務處長，一路參與新竹棒球場改善工程，但改善一再延宕，罪魁禍首就是陳明錚與高虹安。

劉康彥也指出，針對棒球場土壤是否藏有「大秘寶」等大量廢棄物，市府去年3月就進場隨機取樣4個孔，檢測結果僅第1個孔不良物率0.57%，其他3個孔皆無不良物，但這份報告市府遲未對外公布。

劉康彥說，民進黨竹市議會黨團對市府提出3訴求，首先是陳明錚應下台負責；第2是高虹安必須為自己說謊、抹黑、造謠行徑，公開向新竹市民致歉；第3是球場重啟不應淪為政治操作工具，要求高虹安承諾114年下半季開打球賽。

民進黨新竹市議員劉康彥指出，新竹市友善多元性別者的政策寥寥可數，除了性別友善廁所，市府能做的還很多，如開放同性伴侶參加聯合婚禮、舉辦同志遊行、在校園內進行多元性別主題教師培訓等。圖／取自議員劉康彥臉書
民進黨新竹市議員劉康彥指出，新竹市友善多元性別者的政策寥寥可數，除了性別友善廁所，市府能做的還很多，如開放同性伴侶參加聯合婚禮、舉辦同志遊行、在校園內進行多元性別主題教師培訓等。圖／取自議員劉康彥臉書

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