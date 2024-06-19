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「最醜車站」功成身退 張善政下個整頓目標鎖定新明市場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，屢被地方詬病的中壢新明市場，市府將重新規畫整頓。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，屢被地方詬病的中壢新明市場，市府將重新規畫整頓。記者朱冠諭／攝影

有「全台最醜車站」之稱的桃園市中壢車站上周末熄燈，桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，中壢的改變不能只靠車站，屢被地方詬病的新明市場，市府也會面對問題，重新規畫整頓。

張善政表示，中壢車站停用、臨時站啟用是近期桃園大事，許多人都有關於中壢車站的回憶，雖中壢車站較老舊，卻是台鐵的第3大車站，平均日運量達4.7萬人次，使用逾50年的車站功成身退非常不容易，臨時站預計使用到2031年，屆時中壢地下車站啟用，周邊將有不同的風貌。

張善政表示，此次中壢車站臨時站啟用到未來地下車站完工，是車站商圈環境重整、重生的契機，市府不能等到2031年才著手改善。

市府已配合車站拆除、臨時站啟用，先改善交通動線，包括調整接送區、畫設單行道、變更公車站牌等，同時配合打造中和路實體人行道、增設中壢車站第2個YouBike站點，未來中壢車站東、西兩側均有站點，民眾更容易借到車，方便通勤通學。

張善政提到，中壢的改變不能只靠車站，屢被詬病的中壢新明市場也會重新整頓，副市長王明鉅已召開2次會議，預計26日召開第3次會議，確定更多的改善細節，在大整頓之前已進行前置作業，如道路交通安全改善、分隔島增設反光標誌、路樹修剪，也計畫配合中秋節、2025台灣燈會增設花燈美化措施，希望解決長期亂象。

桃園市中壢新明市場攤販占用道路、垃圾雜物堆置分隔島，阻礙交通，曾被議員諷刺，猶如第三世界國家。本報資料照片
桃園市中壢新明市場攤販占用道路、垃圾雜物堆置分隔島，阻礙交通，曾被議員諷刺，猶如第三世界國家。本報資料照片

張善政 桃園

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