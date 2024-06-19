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桃園新屋1800戶突停電爆不滿 這次原因不是小動物闖禍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新屋區1800戶居民昨晚突然停電引起不滿，台電查明竟是砂石車撞斷電桿闖禍。圖／台電提供
新屋區1800戶居民昨晚突然停電引起不滿，台電查明竟是砂石車撞斷電桿闖禍。圖／台電提供

桃園市新屋區1800戶居民昨晚10時多突然停電，打電話詢問台電說是設備故障，引發許多居民紛紛在網路抱怨「停水又停電，新屋人是太偏遠？還是好欺負」，台電今天上午表示，新屋區當地的電桿遭砂石車撞斷事故，造成三民路二段，中山西路二段，赤欄五路一帶停電，經搶修昨夜先復電1741戶，目前還有59戶停電中，預計今天下午2時全部完成復電。

這次突然停電，最後查明原因不是台電故障，而是砂石車撞斷電桿事故，針對新屋人貼文詢問台電回覆是「設備故障」，台電桃園區營業處表示，接到民眾通報停電，起初會先回覆懷疑可能是線路問題，經派人檢修會逐步修正原因，這起停電最後確認是砂石車撞斷電桿造成。

新屋三民路二段、中山西路二段、赤欄五路一帶，起初瞬間停電1800戶，台電配合警方拖吊肇事車輛及清除路面，搶修至晚上11時40分先行轉供復電1741戶，剩59戶停電繼續搶修。

這起停電事故引起新屋人在社群熱議批評，網友說，「為什麼新屋常常停電，欺負新屋人嗎」、「停水又停電，慘不忍睹」，有網友說，新屋一天到晚停電「是太偏遠嗎」，還有網友說，「這跟某政黨廢核四有關嗎」、「新屋離太潭電廠這麼近，為什麼經常停電？」

楊梅警方表示，69歲謝姓男子昨晚駕駛砂石曳引車昨晚10時43分，行經新屋區東興路一段下田幹43電桿前，疑因身體不適，曳引車不慎撞到電線桿，造成電桿倒塌，當地停電，警方立即處理及通知台電人員搶修，謝男檢驗酒測0，車禍原因將進一步釐清查明。

新屋區1800戶居民昨晚突然停電引起不滿，台電查明竟是砂石車撞斷電桿闖禍。圖／台電提供
新屋區1800戶居民昨晚突然停電引起不滿，台電查明竟是砂石車撞斷電桿闖禍。圖／台電提供

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