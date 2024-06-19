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竹市客家人口占30%議員批沒正式客語老師 市府將盤點需求

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市客家人口占百分之三十，不過議員劉彥伶指出，新竹市本土語專長的正式師資只有閩南語卻沒有客語。圖為客語薪傳師培訓課程。圖／新竹市政府提供
新竹市客家人口占百分之三十，不過議員劉彥伶指出，新竹市本土語專長的正式師資只有閩南語卻沒有客語。圖為客語薪傳師培訓課程。圖／新竹市政府提供

新竹客家人口占30%，不過議員劉彥伶指出，新竹市本土語專長的正式師資只有閩南語卻沒有客語，且大都是教支人員支援本土語言教學，但教支人員待遇不好，時薪只有336元，且福利差、流動率高，桃園市1年就開18個本土語教師正式缺額，盼市府重視本土語教學讓孩童能透過語言的學習更認識本土文化。新竹市教育處表示，將盤點各校教師需求。

「本土語正式教師極缺不補」，劉彥伶指出，新竹市長高虹安擔任立委時，非常重視客語，也知道客語正處於「瀕絕」的狀況，但新竹市正式的客語專長老師居然是0位，很不公平也極度不合理，儘管桃園市人口比新竹多，但桃園1年就增聘閩南語專長10名、客語專長8名。

劉彥伶指出，新竹市本土語言教學從正式老師與教學支援工作人員（教支人員）的比例，一看就知道幾乎大部分都是請教支人員，但教支人員待遇不好，時薪只有336元，且福利差、流動率高，有老師願意教，是因為對本土語言有熱情，才會忍受這樣的時薪。

劉彥伶強調，本土語言業界的狀況不好，很難找到老師，又不開正式的名額，嚴重影響學童受教權與受教品質，再窮也不能窮教育，希望明年起預算編列多一點給正式的本土語老師，並且提升教支人員薪資與福利。

新竹市教育處表示，新竹市本土語師資皆為合格教師，客語教師皆有取得教育部或客委會中高級語言認證，後續是否增加客語教師，由各校盤點校內教師需求，並需考量學生選習語別。教育處將持續鼓勵正式教師修習學分班並通過認證，以增加竹市本土語（客語）教師人數。

劉彥伶表示，桃園市1年就開18個本土語教師正式缺額，盼市府重視本土語教學讓孩童能透過語言的學習更認識本土文化。圖／劉彥伶提供
劉彥伶表示，桃園市1年就開18個本土語教師正式缺額，盼市府重視本土語教學讓孩童能透過語言的學習更認識本土文化。圖／劉彥伶提供
劉彥伶指出，新竹市本土語專長的正式師資只有閩南語卻沒有客語，且大都是教支人員支援本土語言教學。圖／劉彥伶提供
劉彥伶指出，新竹市本土語專長的正式師資只有閩南語卻沒有客語，且大都是教支人員支援本土語言教學。圖／劉彥伶提供

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