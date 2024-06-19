桃竹苗紛推凍卵補助最高3.1萬 竹縣評估明年跟進

晚婚晚生成現代女性趨勢，年輕人口眾多的桃園市、新竹市去年率先推出凍卵補助，苗栗縣今年上路，每人補助2到3萬元，不過，實施一年來，桃市、竹市申請補助女性相加約500多人，苗縣也僅3人申請，政策「叫好不叫座」，衛政單位分析療程艱辛，易讓女性打退堂鼓，仍需時間推廣。新竹縣則因應大新竹生活圈評估明年跟進補助。

據內政部戶政司2022年人口統計資料，國內女性生育第一胎的平均年齡為31.43歲，已較10年前延後1.32歲。桃竹竹苗4縣市當中，新竹市以32.03歲高於全國平均，其他3縣市都略低於全國平均，若超過35歲屬高齡孕婦，易有不孕、流產與早產等風險。

桃園市衛生局最早在2023年4月推出凍卵補助，凍卵首年補助營養金1萬元，第2、3年補助保存金6千元，去年共212人申請。凍卵補助業務今年從衛生局移撥到婦幼局，第一季59人申請凍卵營養金，推估今年申請人數應與去年相去不遠，截至前天有112人。

連同凍卵保存費，補助全台最高達3.1萬元的新竹市，也統計「祝妳好孕凍卵補助計畫」上路滿周年情形，完成AMH卵巢功能檢測共922人、凍卵療程為228人，其中以31至35歲申請數最多。若以凍卵療程計畫人數為1千人計算，實際凍卵不到兩成五。

苗栗縣政府今年元旦起提供30歲至40歲凍卵女性2萬元補助，限額30人，但上路5個多月來，申請人數更少，迄今只有3人申請。年齡從33歲到35歲，申請比率僅10％。

針對凍卵人數不如預期，新竹市衛生局說明，在人口比例上，竹市申請人數相對來得高，並分析凍卵須先跟醫師諮詢，執行過程艱辛，也要忍受賀爾蒙作用辛苦，也有民眾是準備或已在做人工生殖，會優先使用國健署補助，才會再考慮使用到竹市補助。

「公共衛生政策需要時間推廣。」竹市衛生局強調，女性面對凍卵艱辛的療程下定決心不容易，需多給婦女朋友一些時間思考自己人生的規畫。凍卵補助計畫經費以實報實銷方式並逐年檢討，不會浪費。

桃園市政府目前與9家醫療院所合作提供凍卵服務與補助，有6成申請女性為35歲到39歲。市府會與醫療專家分析凍卵失敗個案，一致認為卵巢健康才有機會取得較多且較健康的卵子，日後培養胚胎受孕的機會也比較大，因此今年新增AMH檢測補助。

苗栗縣政府衛生局也說明，縣內凍卵一年提供30個名額，並無所謂「達標」的壓力，現今年輕一代許多人即使已婚，也不一定想生小孩，且凍卵有相關療程，加上每年都要支付冷凍費用，整體的開銷並不低，多少都會影響凍卵的意願 。

桃園、竹市與苗縣相繼推出凍卵補助後，竹縣府正規畫明年推出凍卵補助方案。竹縣府指出，年輕族群面對經濟生活壓力大，常導致較晚婚及晚生育或不孕症情形增加，考量成熟女性卵巢功能會隨著年齡增加逐年退化；新竹縣在大新竹生活圈概念下，將跟進推出凍卵補助方案，並考量縣民需求及特性，擬定相關補助項目及額度。