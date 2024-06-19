新竹3年遷入竹南頭份逾4000人 苗栗縣議員曝原因
建商背景的苗栗縣議員鄭聚然日前直指苗北雙城竹南、頭份因房價相對便宜，9成建案都是新竹人來買的，而根據戶政單位統計，近3年竹南、頭份人口增加4427人，光是新竹遷入有4118人，占93%是重要角色。
苗栗縣議會定期會6月6日總質詢議程，鄭聚然表示，竹南、頭份地區建案，去年一坪還2、30萬元，今年已3、40萬元，市區更是突破50萬元，7年前他在竹南鎮郊區海口里公寓建案，36坪賣4、500萬元沒人要，現在類似的建案上千萬元搶著要。
他說，新竹市及新竹縣竹北市的房價動輒6、70萬元，外溢到鄰近的竹南、頭份置產，高房價許多本地人買不起，他的觀察過去7、8成是毗鄰的新竹人買，現在又往上提升到9成了。
一名韓姓仲介業者更直言疫情過後，近3年竹南、頭房市強強滾，他以頭份中央路旁大樓26、27坪附停車位物件，3年前開價888萬元，後來835萬元成交，現在漲到1600萬元，中古屋根本是賣方市場，竹南、頭份都市計畫區內一屋難求。
鄭聚然語出驚人，引起注目；根據戶政單位統計資料，苗栗縣人口2020年底54萬2590人，逐年減少到2023年底53萬4575人，少了8015人，但竹南、頭份人口，卻逆勢逐年成長。
竹南2020年底8萬7190人，2023年底8萬9708人，增加2518人，3年間從新竹縣、市遷入竹南有1927人；頭份2020年底10萬4441人，2023年底10萬6350人，增加1909人，新竹縣、市遷入頭份2191人，趨勢與鄭議員說法不謀而合。
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