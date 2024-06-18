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南韓首爾加氫站好驚艷 鍾東錦：朝苗西綠能區勇往直前

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
韓國首爾巴士加氫總站1天可提供52輛的氫能巴士使用，苗栗縣長鍾東錦今天參訪驚艷，將借鏡學習。圖／苗栗縣政府提供
韓國首爾巴士加氫總站1天可提供52輛的氫能巴士使用，苗栗縣長鍾東錦今天參訪驚艷，將借鏡學習。圖／苗栗縣政府提供

韓國首爾巴士加氫總站1天可提供52輛的氫能巴士使用，苗栗縣長鍾東錦今天參訪驚艷，將借鏡學習，朝「苗西綠能區」目標邁進，鍾東錦認為要有「前人種樹後人乘涼」的精神勇敢往向前。

鍾東錦率團到韓國，希望苗栗縣未來發展有更多可能的發展空間，今天第三天參訪首爾巴士總站加氫站，縣府指出，韓國發展氫能源，東南亞數一數二，首爾巴士加氫總站1天可提供52台的氫能巴士使用，全國有超過200座加氫站，廣布20多座大小城市。

縣府表示，加氫站必須經過高壓及冷卻，最低可至攝氏零下40度，首爾巴士總站加氫站透過電腦監控中心端監控廠房加壓、管線、冷卻系統等，另巴士車身上方也有額外的供電設施，以防緊急意外，且加氫站每15天消防單位檢核，配有火災偵測，感應到災害時，啟動降溫系統，更會自動打開屋頂，控制降低損害。

鍾東錦認為環保潔淨的氫能源是未來趨勢，借鏡韓國在氫能上路遭遇質疑及反彈聲量，只有事先準備，及多面向的學習及探究，往「苗西綠能區」目標，雖不能「立竿見影」，但也要有「前人種樹後人乘涼」的精神勇敢往向前。

至於鍾東錦「苗西綠能區」政見，評估沿海竹南、後龍、通霄4鎮離岸、岸上風力發電，及光電發展，加上腹地廣大，建設園區發展氫能源，條件得天獨厚，上任1年半以來，先後到日本、韓國參訪取經。

氫能源 鍾東錦 首爾

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