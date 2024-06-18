全台首座「交安教育園區」啟用 交通部盼培育正確觀念

全國首座「交通安全教育園區」今天在桃園監理站開幕，交通部期待以園區作為示範點，未來擴及各地。立委林月琴盼望透過園區，讓孩童在真實且安全的環境內學習正確交安觀念。

交通部政務次長陳彥伯與會時表示，這是全台灣第1座具規模性的兒童交通安全教育場域，為打造符合人本的交通環境，以及擺脫行人地獄惡名為目標，期待以園區作為示範點，未來可以擴及全國各地。

協助推動的民進黨籍立法委員林月琴與郭昱晴也特別出席，林月琴指出，桃園市是一座年輕的城市，很高興在監理站看到全國首座交通安全教育園區，未來可以讓孩童在真實且安全環境內學習正確交通安全觀念。

桃園市長張善政則期盼，未來市府教育局及交通局和園區合作推動相關課程，讓各小學於校外教學時至園區進行體驗活動。

公路局表示，交通事故是兒少事故傷害要因之一，為培養兒少在道路的危險感知能力、建立交通安全正確觀念，交通部公路局新竹區監理所參考國內外交通安全公園概念，在桃園監理站建置全國首座「交通安全教育園區」。

新竹區監理所說，「交通安全教育園區」包含戶外體驗及室內互動，其中戶外體驗區利用桃園監理站汽車考驗場閒置空間，規劃行人步行安全、有號誌路口、無號誌路口、乘車安全、大型車內輪差及大型車視野死角等6大區域，以真實道路情境培養正確路權觀念。

新竹區監理所表示，室內互動區則有交通標誌燈牆、實體教具示範、互動體驗區、安全觀念重點提示等4大特色。園區受理團體線上預約，每場次約可容納30人參加，全程活動90分鐘並可視參訪者需要，客製化教學體驗內容，歡迎學校、機關或民眾組團報名。