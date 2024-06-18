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全台首座「交安教育園區」啟用 交通部盼培育正確觀念

中央社／ 桃園18日電
全國首座「交通安全教育園區」18日在桃園監理站開幕啟用，民進黨立委林月琴（前排右1）、郭昱晴（前排左2）出席，很高興未來可以讓孩童在真實且安全的環境內學習正確交通安全觀念。中央社
全國首座「交通安全教育園區」18日在桃園監理站開幕啟用，民進黨立委林月琴（前排右1）、郭昱晴（前排左2）出席，很高興未來可以讓孩童在真實且安全的環境內學習正確交通安全觀念。中央社

全國首座「交通安全教育園區」今天在桃園監理站開幕，交通部期待以園區作為示範點，未來擴及各地。立委林月琴盼望透過園區，讓孩童在真實且安全的環境內學習正確交安觀念。

交通部政務次長陳彥伯與會時表示，這是全台灣第1座具規模性的兒童交通安全教育場域，為打造符合人本的交通環境，以及擺脫行人地獄惡名為目標，期待以園區作為示範點，未來可以擴及全國各地。

協助推動的民進黨籍立法委員林月琴與郭昱晴也特別出席，林月琴指出，桃園市是一座年輕的城市，很高興在監理站看到全國首座交通安全教育園區，未來可以讓孩童在真實且安全環境內學習正確交通安全觀念。

桃園市長張善政則期盼，未來市府教育局及交通局和園區合作推動相關課程，讓各小學於校外教學時至園區進行體驗活動。

公路局表示，交通事故是兒少事故傷害要因之一，為培養兒少在道路的危險感知能力、建立交通安全正確觀念，交通部公路局新竹區監理所參考國內外交通安全公園概念，在桃園監理站建置全國首座「交通安全教育園區」。

新竹區監理所說，「交通安全教育園區」包含戶外體驗及室內互動，其中戶外體驗區利用桃園監理站汽車考驗場閒置空間，規劃行人步行安全、有號誌路口、無號誌路口、乘車安全、大型車內輪差及大型車視野死角等6大區域，以真實道路情境培養正確路權觀念。

新竹區監理所表示，室內互動區則有交通標誌燈牆、實體教具示範、互動體驗區、安全觀念重點提示等4大特色。園區受理團體線上預約，每場次約可容納30人參加，全程活動90分鐘並可視參訪者需要，客製化教學體驗內容，歡迎學校、機關或民眾組團報名。

全國首座「交通安全教育園區」18日在桃園監理站開幕，市長張善政（後左6）期盼，未來市府教育局及交通局和園區合作推動相關課程，讓各小學於校外教學時到園區進行體驗活動。（公路局提供）中央社
全國首座「交通安全教育園區」18日在桃園監理站開幕，市長張善政（後左6）期盼，未來市府教育局及交通局和園區合作推動相關課程，讓各小學於校外教學時到園區進行體驗活動。（公路局提供）中央社

新竹 監理站

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