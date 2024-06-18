這品牌在建材領域成為台灣之光 竹苗區形象館今開幕
冠軍建材籌設的竹苗區品牌形象館今天開幕，希望營造兼具現代簡約及精緻奢華多重魅力的磁磚展演場所，並成為激發設計靈感的創意空間。苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，冠軍磁磚融入建築與生活，產品行銷世界各國，連6年獲MIT台灣金選獎殊榮，堪稱台灣磁磚界龍頭，在建材領域成為苗栗之光，也是台灣之光。
鄧桂菊表示，冠軍在技術面早有重大突破，單片磁磚的尺寸甚至比人更高大，且同樣適用於面積不大的建築，配合節能減碳潮流，業者致力促進地方產業升級、推動經濟發展及節能減碳政策，值得建築業界肯定和信賴。
冠軍建材董事長林榮德指出，冠軍建材由他父親林田村在1972年創辦，為國內最具規模的磁磚設計生產集團，旗下有冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居進口磁磚、安心居SPC頂級地板等品牌；今、明2年預計投資12億元資金挹注節能減碳政策，汰換老舊設備，除了可節能20％，且強化資源回收及循環經濟，契合節能減碳趨勢。
林榮德表示，這次斥資3000多萬元運用時尚現代的空間設計，在竹南鎮大埔里打造出最大表面建材的系統整合中心，命名竹苗區品牌形象館，希望運用生活風格實景及情境置入，呈現各品牌的獨特魅力。
冠軍建材指出，竹苗區品牌形象館不僅是展演磁磚的場所，也是激發設計靈感的創意空間，展出業界首創的90x180頂級規格精品磁磚，館內還設有工法展示，如「科技節能石」可使室內降溫4度，住宅類總電耗能降低4.8至7.2％，辦公類更降低到12至18％，可說是領先業界落實ESG 淨零建築的首選。
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