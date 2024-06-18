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竹縣寵物友善空間今頒標章 12家通過審核持續招募中
為了讓飼主們能夠方便帶著寵物外出用餐、住宿和旅遊，新竹縣政府今年五月推出「寵物友善空間計畫」，許多餐飲及旅宿業商家紛紛報名申請，目前已有12家通過；縣府祕書長李安妤今天下午前往首家通過申請的寵物友善空間店家，頒發寵物友善空間標章，並鼓勵更多餐飲及旅宿業者加入寵物友善空間行列。
李安妤表示，縣府推動寵物友善空間計畫，讓縣內友善動物餐廳、旅宿業者申請登記，其中位於竹北市的蹦啾柴比友善餐廳，近期通過審核拔得頭籌，成為縣內第一家寵物友善空間店家，也希望透過今天的授證活動，邀請更多符合資格的業者提出申請，讓毛小孩的家長外出有更多選擇，也讓新竹縣逐步邁向友善健康動物城市。
蹦啾柴比友善餐廳老闆劉亭妤說，她本身養了多隻寵物，因帶寵物外出時相當不方便，總是需要特別詢問店家是否禁止寵物入內，或是有其他相關限制，如必須關進籠子或活動範圍受限等，對於飼主相當不友善，因此才萌生了開寵物友善餐廳的念頭，想讓飼主能安心用餐，毛小孩也能玩得快樂。
動保所表示，目前已有12家通過審核，相關規定及訊息可至動保所官網或臉書粉絲頁查詢，或直接電詢動保所動保課，通過認證審查的商家，將核發寵物友善空間標章，並將商家名單及google map地址公布在動保所官網上供民眾查詢，提供擁有毛小孩的飼主們更友善的空間及服務。
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