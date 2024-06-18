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苗栗銅科園區「新和高能量輻照滅菌廠」開幕 助力產業做世界級生意

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新和生物科技股份有限公司斥資10億元，苗栗縣銅鑼科學園區興建高能量輻照滅菌廠今天啟用。圖／民眾提供
新和生物科技股份有限公司斥資10億元，苗栗縣銅鑼科學園區興建高能量輻照滅菌廠今天啟用。圖／民眾提供

承業生醫企業集團旗下新和生物科技股份有限公司，斥資10億元在苗栗縣銅鑼科學園區興建高能量輻照滅菌廠今天啟用，期許助力台灣醫療、食品、半導體與電子業，「打國際盃、做世界級的生意」

潘孟安、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局長王永壯、苗栗縣副縣長鄧桂菊，及承業生醫集團董事長李沛霖、副董事長李典穎、總經理李明倫等人，今天啟用輻照滅菌廠。潘孟安等人肯定軸照廠技術提升競爭力，在世界發光發發熱，接軌國際。

新和生物科技指出，輻照廠配備有先進的設備，可用在醫材、農產品等滅菌，例如藥品的包裝盒、罐，或是水果等農產品，分裝前都需要經過滅菌環節，可達到快速滅菌零殘留，且不受產品包裝限制均可照射，產品溫度也不受影響，安全、高效無汙染。

除了應用於滅菌，輻照廠也能改變分子結構及物理特性，幫助電子材料改變電性，或是幫台灣低軌道衛星供應鏈，提供測試、模擬外太空的輻射環境，加速開發、驗證流程。

李明倫說，輻照廠正積極完成ISO醫材的相關認證，也同步與電子、製造業客戶密切合作測試中，預計輻照代工服務明年可大量接單，且工廠規畫導入自動化生產，可支援24小時營運，也可通過輻射能量的功率提升，增加產能。

他強調，投入輻照廠新業務是一大突破，但更具意義的是，輻照代工服務助力多元產業升級，台灣的供應鏈不必外求於人，留住技術、製造及研發能力，「打國際盃、做世界級的生意」。

新和生物科技股份有限公司斥資10億元，苗栗縣銅鑼科學園區興建高能量輻照滅菌廠今天啟用。圖／民眾提供
新和生物科技股份有限公司斥資10億元，苗栗縣銅鑼科學園區興建高能量輻照滅菌廠今天啟用。圖／民眾提供

潘孟安 苗栗縣 醫材

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