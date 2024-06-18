300萬顆方塊打造 「麥塊」石門水庫闖關吸萬人上線爭睹

石門水庫竣工營運滿60周年，桃園市觀旅局結合時下熱門遊戲軟體「麥塊(Minecraft)」，推出「Game遊桃園大龍門 石門水庫闖關紀念活動」，上線10天便創下上萬人次的遊玩紀錄，同時石門水庫、大溪老城區、龍潭大池等地遊客量也比去年同期成長近14萬人次，顯示線上線下整合的旅遊推廣方式，有效帶動實際人流，促進在地觀光。

這次活動，桃園市觀旅局結合Minecraft推出線上遊園活動，除利用3百多萬顆方塊元素打造石門水庫壩體風景，也結合5大挑戰任務，讓玩家在遊戲中體驗石門水庫的特色魅力，目前已有600多位玩家完成挑戰。

觀旅局長周柏吟表示，本次透過麥塊與現實景點結合的創新模式，成功吸引玩家大量關注，觀旅局也將「大龍門觀光廊帶」做為桃園市全新旅遊品牌，大數據分析顯示，自活動上線以來，包括石門水庫、大溪老城區、龍潭大池、慈湖、三坑自然生態公園及大溪月眉休閒農業區等各地遊客量，已較去年同期（6月6日至14日）成長近14萬人次。

周柏吟表示，目前線上闖關人數已達1萬1465人次，數位禮券也已發放6成，歡迎網友把握機會闖關拿好康，也歡迎下載全新的「遊桃園APP」，實地到訪桃園大龍門各地特色景點旅遊打卡，集點換好禮。