竹縣推YouBike優惠 6/26至8/31前30分鐘免費

新竹縣府今天說，從6月26日至8月31日推出騎乘補助方案，民眾在竹縣157個站點騎乘YouBike2.0或YouBike2.0E（電輔車），皆可享有前30分鐘免費優惠。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，為鼓勵在地或往返竹北、湖口學生上班族等民眾騎乘Youbike通勤、通學、購物，持續推出優惠方案，從6月26日至8月31日民眾在竹縣157個站點騎乘YouBike2.0或YouBike2.0E（電輔車），前30分鐘免費優惠。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，竹縣已在竹北、竹東、新豐、湖口4鄉鎮啟用YouBike，2年內使用人數破180萬人次，為鼓勵民眾多加使用，推出這次優惠方案，讓民眾能享受綠色運具便利性，也培養騎乘習慣。

陳盈州說，此外在新埔鎮首次設置YouBike2.0，站點設置包含有內思高工、新埔鎮公所、新埔國中、褒忠亭義民廟、文山社區活動中心、照門里集會所、中正路中正一街口、公二公園、文山路福祿三街口、福德街田新六街口等10個站點。

陳盈州指出，這次補助優惠前30分鐘免費，可為民眾省荷包，不過若同站借還使用時間未超過5分鐘、同卡號同站還車再借時間間隔小於15分鐘，則不能補貼，民眾可留意。

縣長楊文科透過文字表示，縣府努力打造綠色運輸，鼓勵民眾多多利用共享運具，加快新竹縣邁向低碳城市腳步。