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去年是「彩蛋」 苗栗今年擴大推出「通霄沙雕藝術節」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／攝影工作者張文煥提供

苗栗縣政府去年推出的苗南海地景藝術節，除30件裝置藝術作品，還請來日本唯一的女性沙雕師松木由子在通霄濱海遊憩區創作大型沙灘，成為藝術節讓人驚喜的「彩蛋」，今年縣府擴大從7月6日至9月8日推出長達65天的通霄沙雕藝術節，廣邀全國遊客來觀賞。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，縣府今年以通霄海水浴場為基地，首次辦理沙雕藝術節，主題為「山上的孩子遇見海」，目前創作者已陸續進場，且突破以往單一作品的形式，將出現台灣首創的「連座」大型沙雕，現場還有可提供互動體驗的沙雕裝置藝術，讓民眾拍照打卡；開展後，搭配假日市集、藝文表演及大小朋友喜愛的沙雕教室，要讓遊客體驗並重溫第一次看見海洋的感動。

文觀局表示，沙雕藝術節預計有大、中、小型規模的創作16組，其中一組並將以平面方式呈現，除邀日、韓沙雕師前來，還有陳坤田領軍的台灣沙雕團隊進行創作。

縣府指出，通霄海水浴場在日治時期就已建置，堪稱是目前台灣規模最大的海水浴場，海岸平沙如練，和湛藍海水相映成趣，歡迎大家來通霄賞藝術、聽音樂，暢遊海線風光。

通霄鎮公所表示，海水浴場開放時間上午8點到下午5點，進出不收費用，沙雕藝術節期間，周五至周日3天延長開放到晚間8點半，因為一些沙雕創作有夜間照明投射、裝飾，讓遊客可在晚間欣賞到不一樣的沙雕風情。

苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年7月6日至9月8日將推出長達65天的通霄沙雕藝術節，目前創作者已陸續進場創作。圖／苗栗縣政府提供

沙雕 海水浴場 藝術節

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