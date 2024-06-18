竹北暑期前首場親子DIY活動 系列親職講座7月起開跑

新竹縣竹北市公所推動家庭教育及增進親子互動，與家庭教育中心合作辦理「幸福家庭起步走」講座，並導入手作DIY活動，今舉辦暑期前首場親子DIY講座，吸引百位家長與孩子參加，共同學習成長，市長鄭朝方也預告系列親職講座，將於7月起開跑。

竹北市公所指出，各地人口緩成長，竹北卻是不斷往上攀升，隨著核心家庭愈來愈多，親職教育也愈發重要，因此公所特別與家庭教育中心合作，此次共同邀請幼兒體適能專家施敏雄老師，以「幸福家庭起步走」為主題，協助在學前幼兒發展階段家庭的父母，透過親職教育與孩子一起學習和成長。

親子教育講座融合手作DIY，培養孩子的素養教育，以簡易的小沙包、陀螺製作，增進親子互動外，更進階以完成作品設計體能遊戲，訓練學齡前兒童的手眼協調、感覺統合及肌耐力。

市長鄭朝方表示，公所每年針對3~6歲幼兒，皆有教育補助金3000元，目的就是希望孩童可以有接觸才藝學習的機會，開發潛能；除教育補助金外，也持續祭出各項幼兒社福政策，包含水痘疫苗補助、嬰幼兒輪狀病毒疫苗補助、新生兒育兒補助金等。

他也預告，今年暑期公所規畫的親子及家庭教育講座，將於7月開跑，所邀請的重量級講師，近日就會公開，並透過多項福利，來營造友善親子生活環境的幸福竹北城。