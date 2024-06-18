9千萬補助款遭收回？竹縣議員蔡雅鍹澄清：要求補正非阻擋

新竹縣竹北市公所向農業部爭取9千萬「農村道路品質提升計畫」中央補助款，由縣府農業處提請議會逕行經費墊付，未料該案在本月13日議會的程序委員會審查中被退回；近日有民眾直指是議員蔡雅鍹阻擋而遭擱置，蔡今天公開聲明是依職責審查議案要求補件，並非坊間流言阻擋地方建設。

蔡雅鍹說，這項農村道路品質提升計畫的9千萬元經費，主要是補助新寮橋下游豆子埔溪1K+300橋梁工程。議會程序委員會於13日審查時，發現檢附資料僅有農業部、行政院核定公文，並無詳細具體內容，因此要求農業處補正相關內容後，再行提送，並非反對該工程。

她說，短短兩三天竟有人惡意散播流言，稱說是她阻擋地方建設，導致該墊付案遭擱置，議會未同意該案通過，補助款將被收回，說法過於針對性有悖常理，有心刻意操弄府會對立。

對此，縣府農業處副處長李祥鴻表示，該案昨已補件送交議會審查，且該項計畫工程補助款，中央並未收回，而是指定交由竹北市公所規畫設計發包，若一切程序流程順利，可望於明年初發包動工。