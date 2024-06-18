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AI來臨 學文的大學生憂會完蛋？張善政：多慮了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加資訊力聯盟活動，提醒大學生AI來臨，學文的不會完蛋一樣要學習相關課程。記者鄭國樑／攝影
張善政參加資訊力聯盟活動，提醒大學生AI來臨，學文的不會完蛋一樣要學習相關課程。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天參加市府資訊力聯盟啟動典禮，致詞時提到網路上有學文的大學生，對日前輝達執行長黃仁勳來訪感到非常迷惘，質疑學文的將來會不會完蛋？他認為學生多慮了，因為人工智慧的領域不是資訊單一學系的事， 涵蓋很多領域包括文學，都有應用AI的空間。

張善政表示，市府為迎接AI時代，也為高中生規畫導入AI觀念的夏領營課程，相信可以讓高中生了解怎麼樣規畫興趣、學科專長課程，這對他們未來的發展很重要，相關課程也請加入資訊力聯盟的微軟公司協助規畫。

微軟全球助理法務長（台灣微軟公共暨法律事務部總經理）施立成致詞表示，去年就為中學生的夏令營安排反詐騙和人工智慧的課程。他也回應張善政上述看法，同意不是只有資訊、資工系學生要面對AI，很多方面像AI倫理，就是人文科學的學生也要面對，同時扮演重要的角色，都需要養成AI的概念。

市府經發局表示，微軟致力將科技能力推廣給所有人，與元智大學一同在AI浪潮下，持續為產業人才提供擁抱創新所需的技能，同時串聯產官學研的力量，一同為桃園實現更多，成就非凡。

元智大學 張善政

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