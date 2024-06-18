新竹縣共享機車7月10日起第二家業者加入營運 增加200輛

新竹縣共享機車於4月正式上路，縣長楊文科今天上午在主管會報中宣布，除現有的300台電動機車外，7月10日起將有第二家業者iRent加入營運，增加200輛機車，範圍從現有的高鐵新竹站、竹北遠百及新竹科學園區、新竹市外，跨足到新竹縣政府行政區、竹北火車站等地，歡迎大眾透過共享機車銜接大眾運輸。

楊文科表示，新竹縣、新竹市與新竹科學園區為共同生活圈，先前在台積電與Gogoro合作下，共享電動機車GoShare正式於新竹設站，如今有iRent加入，不僅增加共享電動車數量，也增加站點、範圍，期望能便利民眾使用，滿足民眾的轉乘、移動需求，期望能達到減少私人運具、提倡綠能減碳的目的。

縣府交通旅遊處長陳盈州指出，新竹縣第二家電動共享機車業者iRent(和雲行動服務股份有限公司) 已取得新竹縣營運許可，營運範圍除了在高鐵新竹站、竹北遠百、新竹科學園區周邊等重要交通樞紐、就業就學密集區及商業熱區以外，更將縣府行政區與竹北火車站周邊等地納入營運範圍，包含高速公路以西，共設置200輛共享電動機車，將於7月10日正式上線。

陳盈州也表示，縣府試辦共享機車計畫，公開徵求有意願經營的業者申請， 經由民間共享機車的加入，使用者可依需求選擇不同的運具組合，減少使用私人運具，讓民眾輕鬆轉乘大眾運輸，滿足第一與最後一哩路的移動需求。