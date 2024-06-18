微軟將提供高中生AI教材　張善政喊讚　桃市產官學資訊力聯盟啟動

桃園市政府於今日中午宣布啟動資訊力聯盟，市長張善政除了肯定微軟、遠雄自貿港等跨國、在地企業加入聯盟，也感謝微軟把非常重要的資料中心落腳桃園，連帶為桃園設計的一套回饋的機制，選擇與元智大學合作，推動一連串資安的課程。

張善政也希望微軟提供適合高中生AI資訊教材，在場的微軟全球助理法務長（台灣微軟公共暨法律事務部總經理）施立成回應，已經做好這方面的規畫，同時全面做好產官學合作，透過資訊力聯盟加強AI、企業數位轉型兩大重點，迎接科普的浪潮。

張善政指出，面對AI發展，微軟是全世界數一數二的跨國公司，在資安方面和人工智慧發展都非常突飛猛進，堪稱世界首屈一指，市府很高興微軟把非常重要的資料中心放在桃園，還和大學合作，教導和提供許多素材給桃園的學生，尤其是微軟提供非常好的素材加持，元智大學也能做很好的配合和吸收，對企業、學校和政府機關都是很大的助益。

活動在市府綜合會議廳舉辦，經發局表示，近期智慧AI浪潮崛起，企業加強資訊力刻不容緩，市府去年起推動「智慧桃園」政策，在各局處的努力下獲得許多正面評價，繼續結合產官學各界，共同合作組成資訊力聯盟，協助產業升級並推動智慧製造及增強企業資訊力，使企業更能實現聯合國可持續發展目標（SDGs），將桃園打造成台灣最亮眼的低碳智慧科技城市。

經發局說明，微軟率先加入資訊力聯盟，與元智大學、市府合作打造中小企業資訊力課程，桃園中小企業可免費報名；資訊力課程以AI應用能力及資訊安全意識為主軸，以大眾能理解的科普教育方式，使企業基層員工能快速理解，期能透過課程提升桃園產業生產力、競爭力及創新能力。元智大學於會場設置課程展示區，期許各界踴躍加入並擴大聯盟。

施立成表示，微軟致力將科技能力推廣給所有人，很榮幸能作為資訊力聯盟的先行者，與元智大學一同在AI浪潮下持續為產業人才提供擁抱創新所需的技能；微軟將持續串聯產官學研的力量賦能桃園，一同實現更多成就非凡。

經發局表示，為精進招商投資服務量能，加速桃園產業朝智慧化升級轉型，經發局成立智慧製造服務中心，並於4月26日攜手台灣電路板協會（TPCA）舉辦首場賦能講座，TPCA於會中與桃園市調查處簽署「資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，期能於資安意外發生後協助溯源。