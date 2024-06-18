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南桃74里7萬戶停水至今晚 市長PO文提醒、市民哀哀叫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
南桃園4行政區停水至至今晚11時，市長張善政PO文提醒市民儲水準備。圖／取自張善政臉書
南桃園4行政區停水至至今晚11時，市長張善政PO文提醒市民儲水準備。圖／取自張善政臉書

為提升桃園區供水穩定及用水品質，台灣自來水公司平鎮給水場辦理高壓電氣設備檢驗等三合一工程，今天上午8時起至晚間11時施工，包括楊梅、新屋、平鎮及觀音等南桃園地區停水，總影響7萬416用戶，今天上午部分楊梅、新屋有的管線末端用戶抱怨提前停水，小吃店、美髮店也表達停水不便。

今天南桃園停水範圍用戶不小，桃園市長張善政也在昨天特別在臉書PO出停水通知，提醒楊梅、平鎮、新屋、觀音區部分里別停水至今晚10時或11時，請市民提早儲水準備，市府表示，張市長關心市民停水不便，都會提醒市民儲水準備避免不便。

市府及台水公司第二區處公告，今天停水範圍，包含括楊梅區三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里鐵路以南、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里國道1號以西、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里；平鎮區宋屋里陸橋南路、廣仁里、新貴里新富橋邊、平安里南平路、平鎮里、金星里南平路、鎮興里，自上午8時至晚間10時，停水時間約14小時。

另外，楊梅區裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里老莊路、小楊梅；新屋區下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔里、蚵間里、笨港里、永安里；觀音區觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里 停水15小時。

市政府表示，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區用戶出現供水不穩現象，可能是有的市民在停水前集中儲水，造成管線末端用戶提前缺水，但也提醒用戶避免管線恢復供水後，如仍無水或缺水時，請通知自來水公司或市府經發局立即處理。

停水 觀音

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