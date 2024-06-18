今年第9起！又見路殺 成年母石虎陳屍苗栗苑裡產業道路

苗栗縣苑裡鎮苑東里台1線旁產業道路，今天上午發現1隻成年母石虎陳屍路旁，縣府農業處自然生態保育科派員，遺體送農業部生物多樣性研究所研究利用，並將會勘加強防路殺設施。

農業處自然生態保育科網路巡邏，發現有苑裡鎮苑東里疑似石虎路殺，商請參與生態給付的通霄鎮通灣里社區巡守隊長曹燕銘察看，花了1個多小時，今天上午8點左右找到現場在台1線附近產業道路，初判死亡是成年母石虎，就近送南投縣多生中心。

自然生態保育科指出，苑東里產業道路人車稀少，首次發生石虎路殺事件，將會同有關單位人員到現場勘察防制設施，今年先前發生8起，分別後龍鎮台1線2起、台6線1起，苗栗市苗29線、造橋鄉平仁路、卓蘭鎮縣道140線、苑裡鎮縣道121線、西湖鄉苗28線各1起。