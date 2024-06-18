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過重…採購9L消防氣瓶 竹市府挨批

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市府宣布今明兩年將全面提升消防裝備器材；議會時力黨團卻批採購的氣瓶，是香港12年前已放棄使用的產品。消防局表示，9L大容量鋼瓶及雙6.8升鋼瓶是備用氣瓶，視各火災現場有大氣量特殊需求時才會替換使用，平時也會做背負訓練。

晴空匯火警造成2名消防員殉職，市府宣布將投入預算全面提升消防裝備器材，包括購置9L碳纖維氣瓶40支、6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支，合計1717萬6千元，更爭取2026年中央補助購置70公尺消防雲梯車。

時力黨團說，採購應納入基層消防意見，同時應加強指揮官訓練，盡速修正救災作業要點，強化火場安全管控。

議員林彥甫指出，消防員殉職主因是一連串失誤的結果，9L氣瓶過重，消防員重心往後移、體力耗更多、靈活性大幅降低，香港2012年就決定捨棄，市府採購根本「請鬼開藥單」。議員蔡惠婷批消防局對火場實況、救災滅火的指揮戰術的認知完全落伍，若市府要為採購背書，須要求局長李世恭示範背9L氣瓶2管到28樓頂樓，向消防員證明採購的合理性與可行性。

消防局表示，已規畫增加管制站及先鋒車的求救示警機制，未來讓內部求救訊號更容易被察覺，及早展開救援；也讓無線電訊號直通回傳指揮中心，派遣員在相對安靜的環境輔助現場指揮官監聽，同時購置新機時一併配發延長發話器。

消防員 議員 香港

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