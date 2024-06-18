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蓋空橋、地下道串連商圈？ 桃園、中壢2車站 議員促參考雙北

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
中壢車站臨時站啟用後，鐵路地下化後的中壢車站及桃園車站發展引發地方關注。圖為未來桃園車站示意圖。圖／桃園捷工局提供
中壢車站臨時站啟用後，鐵路地下化後的中壢車站及桃園車站發展引發地方關注。圖為未來桃園車站示意圖。圖／桃園捷工局提供

桃園鐵路地下化推展，中壢車站臨時站前天啟用，民代建議市府參考新北「新板特區」，以空橋或地下道串連周邊，市府捷工局長劉慶豐說，設地下連通或空橋須先修訂土管規則，後續研議朝捷運聯合開發辦理。此外，毗鄰台鐵海線的苗栗縣後龍清海宮，地方正爭取設微型車站，增加亮點。

桃園市議員黃敬平說，目前桃園僅機捷A7站商業區街廓基地設置2樓迴廊和跨街天橋，2大車站桃園與中壢站都將有捷運共構計畫，分別建議參考台北松山或板橋車站，透過天橋或地下連通道連接周邊購物中心、公共設施等，或以主題式打造商業空間。

市議員謝美英說，空橋串連購物中心、地下道商店街是帶動商圈及嘉惠旅客的最佳設計，但提醒市府也要關心街友動向、安排歸處。

桃市府都發局長江南志說，桃園車站未來發展配合捷運棕線，中壢車站則配合捷運綠線延伸中壢，都發局已展開捷運聯開先期研究，並整合各項發展計畫，後續將討論合適方向、加速開發。

此外，交通部觀光署重要廊帶亮點營造計畫，苗栗縣政府「白沙聖域．天空之丘」計畫5月入選，總經費逾4億元，結合白沙屯媽、山邊媽進香、過港百年老隧道、好望角風車，及綠光海風自行車道等特色，分3年興辦硬體設施規畫遊程，地方取經日本經驗爭取納入清海宮微型車站案。

立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐說，清海宮周圍腹地足夠設置微型車站，沿線景點也多，今天將邀請國發會等單位，啟動提案行政工作調控協商會議；後龍鎮長謝清輝樂見大表歡迎。

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